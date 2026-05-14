六福水樂園+麗寶馬拉灣首度合作 祭出999元「買一送一」

台灣觀光遊樂產業迎來跨品牌合作新篇章！六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區14日於台北六福萬怡酒店舉辦「盛夏霸主強強聯手！六福水樂園X麗寶馬拉灣」聯合記者會，正式宣布展開暑期水樂園策略合作，推出話題性十足的999元雙園聯票「買六福送麗寶、或買麗寶送六福」。

兩家業者宣布，活動將於5月15日至5月31日限時限量推出，預料將為暑假旅遊市場掀起新熱潮，也象徵台灣主題樂園產業邁向跨品牌合作新模式。

此次記者會由六福旅遊集團賴振融總裁與麗寶樂園渡假區陳志鴻董事長共同出席，現場由人氣吉祥物「哈比、哈妮」與「POPA、YIMA」同台熱舞，象徵兩大品牌從競爭走向合作。雙方表示，面對旅遊市場快速變化與消費需求多元化，透過資源整合與跨界合作，才能提升旅遊體驗並擴大國旅市場規模。

本次「999元雙園聯票」將於2026年5月15日至5月31日，在六福村官網與麗寶樂園官網及馬拉灣現場售票處同步販售，限量銷售，售完為止，使用期限至2026年9月30日。遊客只需購買其中一家樂園指定票券，即可免費獲得另一家樂園入園資格，等同享有「買一送一」超值優惠，詳細票券使用規範請參考官網公告。

面對2026年國旅市場邁向「策略聯盟」與「跨區旅遊」趨勢，雙方以整合行銷模式串聯北台灣六福水樂園與中台灣麗寶馬拉灣兩大人氣水樂園。麗寶馬拉灣擁有全台最大人工造浪池「大海嘯」及多元刺激設施；六福水樂園則以地中海希臘島嶼風情及親子設施深受遊客喜愛，雙方特色互補。此次合作不僅讓民眾以999元享有雙園體驗，也為台灣主題樂園市場注入更多合作想像。

展望未來，雙方除看好暑假入園人次成長，也希望透過此次合作建立台灣觀光遊樂產業策略聯盟新典範。未來不排除於智慧觀光、數位票券、年度節慶活動及跨域行銷等面向深化合作，共同打造兼具創新與高CP值的旅遊體驗，為遊客帶來耳目一新的盛夏選擇。

六福水樂園、麗寶馬拉灣首度合作，麗寶樂園渡假區陳志鴻董事長。業者提供

六福水樂園、麗寶馬拉灣共同舉辦買一送一聯票促銷。業者提供

六福水樂園X麗寶馬拉灣，盛夏霸主強強聯手 聯合記者宣告樂園暑期合作促銷。業者提供

六福水樂園、麗寶馬拉灣首度合作，六福旅遊集團賴振融總裁。業者提供