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跨境電商工作坊6月開課 北市府助企業提升跨境營運能力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

面對全球市場快速變動與數位發展趨勢，臺北市政府產業發展局辦理「跨境電商工作坊」三梯次系列課程，將於6月起陸續開課，透過系統化課程設計，協助企業強化跨境營運能力與經營韌性，即日起開放報名，歡迎臺北市企業踴躍報名。

產業發展局表示，在市場劇烈變動的環境下，企業除需持續調整經營策略外，更需建立精準決策與穩定營運能力。本次工作坊以「策略導向×工具應用×實務操作」為核心，導入AI工具與數據分析方法，引導企業建構從市場洞察、行銷推廣到商機轉換與品牌經營之整體能力，並依企業發展階段與營運需求，規劃三大主題課程，促進企業由短期銷售提升，逐步邁向長期經營能力建立。

這次課程重點，包括「B2C｜歐美節慶×Amazon跨境銷售攻堅實戰」將在6月4日、6月5日、6月10日進行，聚焦歐美大型購物檔期，課程涵蓋備貨規劃、廣告投放及商品頁優化，協助企業掌握檔期節奏，提升訂單轉換成效並降低投放風險；「B2B｜AI驅動×跨境客戶開發與行銷系統建構」於7月16日、7月17日、7月20日，運用AI與數位工具，帶領企業掌握市場分析與客群定位方法，並建立潛在客戶開發與詢單轉換流程，協助企業從被動接單轉為主動開發，建構跨境業務拓展的穩定性；「B2B/B2C｜中小企業跨境品牌建立×全球通路布局策略」於8月14日、8月20日、8月21日進行，將引導企業由產品銷售進一步邁向品牌經營，說明品牌定位與通路選擇策略，協助企業建立差異化優勢，並建立海外市場的長期發展能力。

跨境電商工作坊即日起開放線上報名，報名期限至各梯次開課日前一日止，全程免費，為確保資源有效利用，報名者須繳交5,000元保證金，符合課程出席時數達11小時以上，將於課程結束後全額無息退還。

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