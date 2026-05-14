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全家葉榮廷：台灣零售進入「綜合競技場」 內需外流成最大挑戰

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家葉榮廷：台灣零售進入「綜合競技場， 內需外流成最大挑戰。記者侯思蘋／攝影
全家葉榮廷：台灣零售進入「綜合競技場， 內需外流成最大挑戰。記者侯思蘋／攝影

全家（5903）董事長葉榮廷14日表示，他認為零售業出現「內需外流」現象，分為「人不在」、「人在、心不在」兩種情況，比景氣衝擊更大。未來全家將朝發展「具有競爭力的供給」來回應消費需求。

葉榮廷說，台灣第1季經濟成長率約達13.6%，表現相當不錯，但若從零售業角度觀察，實際上並未感受到消費市場有明顯大幅成長。他認為，景氣對零售業的影響往往不會立即反映，反而是「消費力分配不均」對零售業帶來更大挑戰。

他指出，零售業目前面臨的困難，在於商品策略的取捨，例如究竟該開發高價值商品，還是更平價、高CP值商品，這類決策變得更加困難。

葉榮廷進一步提出「內需外流」現象，認為其對零售業的衝擊甚至可能比景氣更大。他將內需外流分成兩種情況，第一種是「人不在」，也就是消費者出國旅遊。根據他觀察，2023年台灣出國人次接近1,200萬人次，2024年約1,700萬人次，而今年出國人次甚至有機會突破2,000萬人次。

第二種則是「人在、心不在」，也就是台灣消費者雖然人在台灣，但消費行為已轉往跨境境外電商平台。他指出，2024年跨境電商交易規模約600多億元，而2025年最新數據甚至已有人估達750億元，顯示內需外流對台灣零售業已形成相當大的壓力。

面對市場變化，葉榮廷表示，全家不可能只是等待營收自然成長，而是必須積極面對挑戰、設法爭取營收。他指出，全家2025年整體營收已達約1,100億元，去年淨增151家店；今年前四月營收年增約9.6%，同期淨增21家店。不過，由於今年關店數也較多，因此淨增店數相對較少。

他表示，便利商店的營收來源大致可分為既有店成長與新展店兩部分，而全家目前大部分的營收成長，其實都來自既有店營運成長，代表公司仍處於穩定成長軌道。

談到近期零售併購等競爭環境，葉榮廷認為，台灣零售業的界線已越來越模糊，如今更像是一個「綜合競技場」，凡是會影響消費行為的領域，都可能成為競爭對象，包括科技發展、社會環境、政治經濟變化等。

他強調，相較於一直追逐競爭對手變化，更重要的是回到零售本質，也就是「回應消費需求」。若進一步納入競爭因素，就是要「發展具競爭力的工具來回應消費需求」。

葉榮廷表示，全家長期以來採取開放平台策略，除了少部分業務自行經營外，大多數業務都透過與外部夥伴合作完成，因此歡迎各行各業利用全家的平台。他提到，全家近期與電商、黑貓等業者合作，核心出發點其實很單純，就是「顧客是否需要」。只要是消費者需要的服務，全家就願意投入，未來也期待更多產業能思考如何透過全家平台創造新服務。

在消費需求觀察方面，葉榮廷透露，全家內部有專門研究消費行為的團隊，長期歸納出四大消費者重視的價值，包括「便利」、「健康」、「陪伴」與「永續」。

此外，短期來看，全家也觀察到一群消費者正處於高度焦慮狀態，包括沒有從股市獲利、擔憂薪資成長、擔心未來物價上漲等，因此消費支出會更聚焦在生活必需品與身心健康相關領域。

葉榮廷認為，不論從長期或短期來看，「健康」都已成為消費者最重視的需求之一，因此全家這次特別以健康為主題，對外說明全家的過去、現在與未來布局。

他也坦言，消費者對健康的需求其實非常廣泛，例如情緒健康等，並非全家單一企業就能完全滿足，因此未來仍需要與更多產業合作，共同回應消費者需求。

現階段，全家希望先將自身打造為「健康解憂站」，讓每位走進全家的顧客，都能從商品與服務中獲得更完整的健康支持。

零售業 競爭力 全家

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