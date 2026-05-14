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統一併購 LOPIA 狂擴版圖！全家更擔心「內需外流」 董座揭零售新壓力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家以「健康解憂站」為核心方向，搶攻健康與情緒需求商機。嚴雅芳／攝影
全家以「健康解憂站」為核心方向，搶攻健康與情緒需求商機。嚴雅芳／攝影

統一集團近期接連擴大零售版圖、陸續併購家樂福與台灣LOPIA，外界關注全家（5903）如何面對零售市場競爭。全家董事長葉榮廷14日談到產業挑戰時，關注焦點已不只是同業競爭，而是「內需外流」對零售市場的衝擊。

他表示，儘管台灣2026年第1季經濟成長率（GDP）年增達13.69%，但零售市場並未同步明顯成長，包括民眾大量出國，以及透過跨境電商平台消費，正持續瓜分台灣內需市場；全家則將回到「回應消費需求」的零售底層邏輯，並以「健康解憂站」為核心方向，搶攻健康與情緒需求商機。

葉榮廷表示，台灣零售業如今已像「綜合競技場」，競爭對手愈來愈模糊，全家將回到零售「底層邏輯」，以發展具競爭力的供給回應消費需求，並透過開放平台模式，像是近期攜手全電商、黑貓等策略夥伴合作，即是和競爭對手的策略合作，同時聚焦「健康、便利、陪伴、永續」四大消費價值，打造「健康解憂站」，搶攻健康與情緒需求商機。

他指出，首季整體經濟成長表現「非常不錯」，但零售端「幾乎沒有感受到非常大幅度的成長」，顯示景氣成長與零售消費並未完全同步。他認為，零售業受景氣影響並非立即性，更大的問題在於消費力分配不均，也讓企業在商品策略上面臨挑戰，必須在「高價值」與「高CP值」商品之間取得平衡。

他進一步指出，「內需外流」現象對零售業衝擊極大，第一種是「人不在」，也就是消費者出國。台灣2023年全年出國人次約1,200萬，2024年增至約1,700萬，2025年接近1,900萬，今年甚至可能突破2,000萬人次；第二種則是「人在心不在」，即消費者透過跨境、境外電商平台完成交易。以跨境電商交易額來看，2024年約600多億元，2025年已增至約750億元。

面對內需市場競爭升溫，葉榮廷表示，全家不可能「等著營收自然成長」，必須主動面對困難、爭取營收。全家2025年整體營收約1,100億元，去年淨增151家店；今年前四月營收年增約9.6%，淨增21家店，目前大部分營收成長來自既存店，足見整體營運仍站在成長軌道上。

談及零售競爭，葉榮廷形容，台灣零售市場界線愈來愈模糊，「像是一個綜合競技場」，競爭不再只是同業，而是在所有會影響消費行為的項目上競爭，包括科技發展，以及社會、政治、經濟等環境變遷。

「競爭是動態的，但本質不變的東西，比一直在變的更有價值。」葉榮廷表示，如今連競爭對手是誰都很難界定，與其關注競爭對手，不如回到零售的底層邏輯思考，也就是「回應消費需求」。更進一步來看，則是「發展具有競爭力的供給，來回應消費需求」。

全家過去大部分業務並非單打獨鬥，而是與策略夥伴合作，定位上更像是一個「開放平台」。近期包括與全電商、黑貓等合作，核心出發點都很簡單，就是「顧客有沒有需要」，只要顧客需要，全家就會去做。

全家內部長期透過消費行為研究與情報蒐集，歸納出四大顧客核心價值，包括「便利」、「健康」、「陪伴」與「永續」。此外，近期也觀察到一群高度焦慮型消費者，因擔憂薪資、股市與未來物價變化，支出開始聚焦在生活必需與身心健康相關領域。

因此，全家今年特別將「健康」拉升為重要主題，希望打造「健康解憂站」，讓消費者走進全家時，都能從貨架上找到需要的健康商品。不過葉榮廷也坦言，健康不只是食品與保健，還包含「情緒健康」，這部分不是全家單一企業可以完全滿足，未來仍需要與更多不同產業合作，共同回應消費者需求。

零售業 LOPIA 統一集團 全家

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