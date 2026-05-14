統一千禧之愛基金會邀請民眾餐盤「蔬果佔一半」 用健康愛地球

今年衛福部國民健康署首次將國際組織EAT-Lancet推動的「植物為主飲食」(Plant-Based Diet, PBD)納入台灣每日飲食指南草案，作為可兼顧營養需求及地球永續的另一選擇。統一集團千禧之愛健康基金會洞悉這項兼顧健康與減碳的新型飲食型態，四年來，每年5月與7-ELEVEN共同提出以此飲食法為基礎的「蔬果佔一半」運動，邀請民眾增加沙拉、生鮮蔬果攝取量至餐盤1/2來響應，期能帶動民眾一起用健康愛地球。

千禧之愛表示，「植物為主飲食」很重要的概念是：這並不等於吃素。就是盡量以植物性食物為主，但還是可搭配適量的動物性來源。民眾只要把握三項簡單原則就可輕鬆做到：一、六大類食物中，原本就屬植物來源的，加重攝取吃好吃滿。例如全穀雜糧、蔬菜水果、豆類與堅果。二、遇動物性來源類別，減少或避吃對慢性病較不利又高碳排的紅肉，僅保留白肉如魚、雞肉及蛋。三、吃足三蔬二果剛好佔餐盤一半(50%)。

研究顯示植物為主飲食能攝取到豐富且足夠的植化素與膳食纖維，可有效降低34%糖尿病風險、19%心血管疾病風險及10%的大腸直腸癌風險。同時因減少攝取高碳排的動物性食物、增加攝取植物性食物，不但可兼顧健康，對環保及地球永續也有實質貢獻。舉例來說生產1公斤牛肉產生的溫室氣體是1公斤豆腐的20倍，假設若全台6歲以上民眾每天都能以黃豆製品取代一掌心的畜肉，一年即可減少約430萬公噸碳排放，相當於70萬輛汽車繞行地球一圈的影響力(資料來源國民健康署)。

為鼓勵民眾積極體驗「蔬果佔一半」，千禧之愛健康基金會於5月13日起至6月9日止，攜手7-ELEVEN及6家關係企業--聖德科斯、21風味館、統一生機、網購鮮拾、星巴克、康達盛通舉辦「2026千禧之愛蔬果踩點挑戰」網路活動https://lin.ee/nvRae5k。民眾只要在7-ELEVEN購買2次新鮮蔬菜或水果商品並登錄發票，就有機會抽中iPhone 17及500元商品卡。至其他6家統一集團關係企業購買蔬果商品之發票也可抽1,000元禮券。若在7-ELEVEN購買Zespri紐西蘭奇異果，還有機會獲得更多Zespri奇異果精美好禮。