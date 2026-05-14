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股市4萬點房市降冰點！雙北預售推案量腰斬 僅這案黑馬火速完銷

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台股在今年一至四月從3萬點來到4萬點，紅盤創造出充沛的市場資金，並未如早前轉進房地產，房市現況明顯兩樣情。住展雜誌統計，今年前四月雙北住宅新案供給面推出的量體僅1,081.1億元，較去年同期減少1,254.7億元，年減53.7%，公開個數為40案，亦較去年同期的90案減少了50案之多，不分台北市或新北市都在案數與總銷量上砍半。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，先前在2019與2024年皆有台股走漲帶動房市的歷史經驗，2019年台股收復萬點，房市同步暢旺，新竹房市正是在這一年開始沸騰，還傳出排隊風搶預售案；而2024在3月攀上當時的史上高點2萬點亦然，不少新案早鳥潛銷醞釀一段時間，開案就結案，買房就像現在買股一樣熱門。

而近兩年除了在2025年4月因為意外的美國關稅問題，短期造成全球股市震盪，整體來說台股都在不斷刷新紀錄，眼下已飆破4萬點，房市卻與之逆走兩極端，不復見共榮，銀行限貸令與央行打房政策澈底消滅資金邁進房地產信心，毫無買氣的冷清市況，難以完銷的餘屋賣壓，建商萬念俱灰下更無意進場。

雖然去年此際已在房市風暴當中，倒沒預期房貸管制與打炒房政策竟持續如此之久，雙北在推案表現上勝於今年一倍不說，去年前四月雙北還亮相了國泰、馥華、新潤、新濠等建商的五大破百億元指標案，且大部分是依照規畫時程登場，並非延推，建商信念尚未潰散。反觀今年，高房價的台北市已不見建商有意推出大案，新北市的三案當中則有難以再延終得上場的案例，對照整體推案數據的滑落，均顯建商有苦難言。

值得一提的是，在這段時間進場案竟有一案黑馬現身迅速完銷，為台北市內湖區四期重劃區的隆雲建設案，不過因為戶數較少僅14戶，且有區域新案稀缺特性，仍以個案來論斷，至於去年同期則全無此等短時間謝幕案例，甚至賣到現在還在賣的大有案在，股市獲利資金與房市呈現平行時空，陰陽兩隔。

陳炳辰指出，接下來在雙北的重量級案坐落台北市大安區、南港區，與新北市板橋區、中永和區、新店區、林口區、泰山區等，縱然多有品牌、地段價值，不過因為量體大，勢必加重目前的待售餘屋賣壓，台股若真往五萬點奔騰，究竟讓資金更為器重股市卻棄守房市，還是將因資金充裕解決貸款危機開始布局房市，股房之間的流動性可持續觀察。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌

雙北 房市 台股

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