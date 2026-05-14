慧康生技獲日本東芝指定為員工提供「特定保健指導」數位健康照護計畫

慧康生技-KY* （7851）14日宣布，日本企業健康保險組合（Kenpo）市場取得重大進展，首度獲日本東芝集團選中，於 2026 年為其員工提供「特定保健指導（Tokuho）」數位健康照護計畫。

本次合作之前，慧康已是東芝「預防糖尿病惡化計畫」的平台服務商，並協助參與的員工於 2025 年繳出平均糖化血色素（HbA1c) 自 8.1% 降至 6.9% 的成績，符合美國糖尿病學會 ADA 建議的成人血糖控制標準。2026 年度更進一步獲選為「特定保健指導 (Tokuho)」的兩家供應商之一；服務的對象也從糖尿病前期與血糖偏高者，擴大至新陳代謝症候群或以減重、體重管理為目標的員工。

此次合作運用慧康的數位照護平台，結合連續血糖監測 (CGM) 技術，為東芝員工提供個人化的健康介入方案：透過 CGM 即時監測血糖變化與智抗糖 App 的 AI 分析，協助員工達成更有效的行為改變 。

東芝的業務橫跨能源、數位基礎設施及半導體等關鍵領域，其在日本擁有超過9.5萬名員工。持續獲得東芝這類指標性大廠的青睞並擴大服務範疇，不僅證明了慧康的解決方案可快速導入至大型企業，更意味營收增長亦趨穩健。事實上，慧康在日本企業健保組合的營收已連續兩年以倍速成長，並成為公司重要收入來源。

慧康執行長鄧居義指出，持續增長的國際夥伴關係反映出市場對「健康成效」與「數位介入」在臨床照護的認可與需求，透過早期介入與個人化的數位指導 (Coaching)，企業能採取更多預防性措施，在提升員工健康品質的同時，達成降低長期醫療支出的社會目標。