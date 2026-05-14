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公辦都更最大招商案來了！國住都一次推9案、吸金上看596億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國家住都中心董事長花敬群致詞。胡順惠／攝影
國家住都中心董事長花敬群致詞。胡順惠／攝影

國家住都中心14日舉辦「2026年公辦都更招商發布會」，一次推出雙北與高雄共9大公辦都更案，總基地面積約6.5公頃，整合近700位私有地主參與，預估可帶動超過596億元民間投資，創下歷年最大規模招商案。國家住都中心董事長花敬群表示，2026年將是公辦都更「轉型元年」，未來將從過去單一基地開發，進一步升級為街區整體規劃，全面提升城市生活環境與更新效益。

花敬群指出，過去公辦都更多以個別基地重建為主，但未來將擴大到整體街廓規劃，透過整合周邊土地、公共空間與生活機能，引導更多老舊建物地主參與更新，讓都市更新不只是改建單棟建築，而是帶動整體街區再生。

以新北市「中和祥和案」及「新店安德案」為例，部分公有土地面積零碎、分散，國家住都中心因此改以街區整體角度規劃，先訂定公共空間與街廓發展方向，再依地主參與意願分期推動開發，希望提高整體開發效益與都市景觀品質。

此外，國家住都中心今年也首度在「信義犁和案」導入「先找承租人、再找投資人」的新模式，鎖定醫療、社福與生醫育成等產業，希望先確認未來營運需求，再規劃開發方向，以降低投資風險並提高招商成功率。

今年9大招商案橫跨住宅、教育、產業與公共服務等多元用途。在台北市部分，包括「中正永昌案」、「信義雅祥案」、「南港台電後山埤案」、「士林三玉案」、「信義犁和案」及「大安龍泉案」；新北市則有「中和祥和案」與「新店安德案」。其中，「南港台電後山埤案」將與台灣電力公司合作打造全齡住宅，「新店安德案」則聚焦老舊步登公寓更新轉型。

此次招商另一大亮點，則是國家住都中心首度跨足高雄，推出「青年高分社及陸軍服務社案」。花敬群表示，過去都更市場長期呈現「北熱南冷」，國家住都中心2023年底成立南部辦公室後，持續與地方溝通整合，希望把北部累積的公辦都更經驗帶進南台灣，帶動高雄舊都心更新與產業活化。

國家住都中心統計，自2018年成立以來，已成功推動18案公辦都更招商，累計投資金額達1,028億元，並已興建超過5.4萬坪辦公廳舍、1,743戶社會住宅，以及超過1萬坪公益設施，涵蓋托育、高齡照護與社福空間，未來將持續與民間團隊合作，透過公辦都更推動城市再生與宜居環境。

雙北 公辦都更 花敬群

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