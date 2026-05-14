信義房屋對菁英人才招手 助2年直攻店主管

想在2至3年內晉升店主管，但不知從哪裡開始？信義房屋「信義雙7明日之星」計畫整合優秀店長心法，以系統化課程搭配資深師帶領，為有企圖心的人才鋪路，提供舞台讓能力快速被看見。

信義房屋說明，凡是「信義雙7明日之星」計畫的菁英人才，1年期滿後，若有意願且符合資格，即可進入「未來領袖計畫」——這是一套專門培育店主管的系統，透過整合優秀店長實戰心法所設計的專屬課程，目標讓人才2至3年內晉升店主管，成為關鍵儲備人才。

信義房屋強調，過去頂尖人才往往是運用公司資源、靠自身努力，順利選上店主管，例如信義房屋三峽學勤店經理王燁16年前入行，職涯目標從一開始就是店主管，他於3年半順利選上店長，並擔任主管迄今，總是發揮信義人「手心向下」精神帶領新人。如今公司將像王燁這樣優秀店長的實戰經驗加以系統化，設計出全公司適用的培育課程，再加上資深店長親自帶領，不讓有潛力、有意願的人才被閒置，而是提供資源與舞台，讓能力更快被看見。

在王燁的例子中，他著重傳授扎實的基本功給新人，包括如何與客戶溝通、情境模擬、如何走訪商圈，甚至自己出考題給新人作答，確保新人快速提升專業，能獨當一面作業。心理支持上，王燁期許自己換位思考，了解不同年齡、不同背景的夥伴各在意什麼事情？有什麼優點？「先和我自己對話，再和夥伴對話」，而不是動輒高壓式要求。

王燁也在帶領的分店中推行「圓夢九宮格」，每年由全體成員訂定個人與店的目標，一起為圓夢努力，例如去年世界棒球12強賽正夯，團隊希望「一起去大巨蛋看比賽」，雖比賽日正逢房仲最忙的星期六晚上，全店夥伴提前規劃行程、完成業績目標，最後順利一起到現場看球，留下熱血回憶；全店這兩年還一起完成了獨居老人送餐志工、搭紅眼班衝東京、今年初棒球經典賽餐酒館觀賽等大大小小目標。靠扎實基本功與目標設定，王燁所在的業務區，最高曾一度有超過1成的新人都來自他的培育。

「信義雙7明日之星」已於2026年3月16日起熱烈招募，招募詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/19）或官方粉絲團查詢。