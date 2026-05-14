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仲恩生醫攜手 Terumo 導入智慧細胞擴增製程 布局長期商業規模化量產

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仲恩生醫（7729）13日宣布，與國際醫療技術大廠Terumo Blood and Cell Technologies（Terumo）簽訂合作協議，雙方將共同開發智慧化細胞擴增製程，以提升仲恩幹細胞新藥Stemchymal®之規模化生產能力，為Stemchymal國際臨床推進與未來商業化市場需求預作準備。

仲恩生醫董事長王玲美指出，Terumo是全球血液與細胞技術領域指標性醫療科技公司，業務範圍遍及全球超過160個國家，此次雙方策略合作導入Quantum Flex智慧化細胞擴增系統，目標共同開發細胞培養智慧化流程，可望大幅降低人工操作，同時提升製程一致性、效率與量產能力，預期將支持仲恩Stemchymal®邁向後期臨床試驗、取證申請與國際商業化布局。

根據協議內容，Terumo將主導開發具規模化生產流程，確保生產批次間一致性與製程穩定性，完成開發後，相關製程技術將移轉仲恩，作為後續國際臨床推進與商業化準備的重要基礎。

王玲美進一步說明，仲恩核心產品Stemchymal，主要適應症為脊髓小腦性運動失調。隨著公司持續推進台灣、日本、韓國及美國臨床及法規計畫，並積極準備台灣及日本暫時性藥證取證申請，仲恩過去一年積極拓展國際合作夥伴，繼今年初與日本再生醫療產業夥伴Cyto-Facto就Stemchymal®細胞製備及委託製造合作展開技術對接後，本次再與Terumo就智慧化細胞擴增平台展開合作，打造仲恩長期商業化規模生產藍圖，以支持國際商業化市場及後期臨床需求。

合作方Terumo亞太區商務暨全球策略合作總監 Wenyan Leong 博士表示，隨著仲恩邁向國際商業化布局，Terumo將透過充分驗證的平台技術與全球研發經驗，支持仲恩建立更具可規模化能力的製造策略。

總經理柯景懷補充，未來將視開發里程碑進展，規劃擴大Quantum Flex系統應用，以支持更廣泛的臨床執行與商業化計畫。公司也將持續結合更多國際臨床、法規與智慧製造支援夥伴，深化產業鏈合作結盟，加速推動仲恩細胞新藥邁向國際市場。

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