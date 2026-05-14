台中新平好室火警後全面停工 國住都：未完成鑑定不得復工

台中國家住都中心興辦的「新平好室」社宅工程13日上午發生火警，國家住都中心表示，起火原因是施工人員拆除構台支撐時，使用乙炔切割鋼梁，過程中高溫焊渣掉落至地下樓層塑鋼模板，引燃地下室大量環保模板，加上地下空間屬半封閉環境，導致火勢初期迅速延燒。所幸現場無人受困或傷亡，後續工地將全面停工，待完成結構安全鑑定後，才能決定修復或重建方式。

國家住都中心表示，火警發生後，第一時間要求統包團隊啟動緊急應變程序，同步通報消防單位，國土管理署中區都市基礎工程分署也立即派員到場督導。由於地下室救災動線狹窄、濃煙密布、能見度極低，消防人員考量安全後，改採「侷限火勢、灑水降溫、通風排煙」等方式控制火勢，避免災情擴大。

住都中心坦言，這次事件也暴露出「環保模板」在半封閉地下空間一旦起火，火勢不易控制的風險。未來將全面強化工地防火管理，包括嚴格限制該區域動火作業、增設防火毯、規劃模板區人員逃生動線，並要求配置乾粉滅火器、二氧化碳滅火器及懸吊式自動滅火器等設備，提高第一時間滅火能力。

此外，國住都指出，受火害影響區域將委請專業技師公會進行全面結構安全鑑定，在鑑定結果出爐前，工地一律停工，後續將依鑑定結果，以最高標準辦理修復或必要重建，確保結構與施工安全。

國家住都中心、國土署中區都市基礎工程分署及統包團隊，也對此次火警造成民眾不安與周邊住戶影響致歉，並表示將把此次事件整理成工安與防災案例，提供未來全國社宅工程及營造工地參考，避免類似事故再度發生。