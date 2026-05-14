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台中重劃區房價站高檔 重劃區交界反成最燙金地段

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「久樘歐森」未來可受惠捷運綠線與橘線交會的「文心中清站」交通利多。業者／提供
「久樘歐森」未來可受惠捷運綠線與橘線交會的「文心中清站」交通利多。業者／提供

隨著房市回歸自住需求，購屋族買房不再只看重劃區發展題材，而是更重視生活機能能否立即到位。位於重劃區邊界、可銜接成熟商圈的新案，因兼具新興街廓、低密度住宅氛圍與生活便利性，近期更受自住客青睞，重劃區交界反成最燙金地段。

市調指出，包括「久樘歐森」、「冠德崇德綻」和「達麗拾穗」等個案，皆以鄰近成熟生活圈、縮短機能等待期的條件，成為市場關注焦點。

根據樂居統計資料顯示，近一年14期重劃區平均成交單價達每坪68.29萬元，最高成交單價更已站上8字頭，反映重大建設題材與品牌建商進駐下，區域行情已站上高檔。

隨著熱門重劃區價格門檻墊高，鄰近重劃區且能承接既有生活圈機能的周邊基地，也成為自住買盤在高房價環境下的評估焦點。

久樘開發在14期生活圈推出的「久樘歐森」，未來亦可受惠捷運綠線與橘線交會的「文心中清站」交通利多，同時周邊有衛道中學、馬禮遜美國學校等指標文教資源，在當前買方重視總價負擔、生活便利與長期發展性的市場環境下，這類兼具重劃區居住質感與現有生活機能的新案，也更符合自住型買盤的選擇方向。

產品規劃上，「久樘歐森」主打28至37坪、2至3房產品，採零店面純住宅設計。全案延續久樘開發近年強調的健康建築思維，以Fitwel健康宅概念為核心，並導入Low-E 6+8+6複合玻璃，強化隔熱、隔音與抗紫外線效果，同時降低室內外溫差造成的結露情形，提升住宅舒適度與長期居住品質。

據了解，該案開價將在每坪55萬元起，對比14期正核心區新案行情，在品牌建商規劃與成熟生活圈條件支撐下，展現相對具競爭力的價格優勢。

無獨有偶，位於崇德大道的「冠德崇德綻」，鄰近11期重劃區，具備成熟商圈與重大建設題材交會的條件。該案規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品為39至59坪、3至4房格局，另規劃最大可達118坪的合併戶產品，鎖定重視空間尺度與居住品質的自住買盤，目前最高成交單價為72.57萬元。

還有位於七期交界的「達麗拾穗」，也具備承接七期生活圈與台灣大道核心路段機能的條件。該案規劃21至38坪、2至3房產品，根據實價登錄揭露，目前最高成交單價已達每坪78.21萬元，顯示非重劃區核心但具有成熟機能支撐的個案，仍受青睞。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，對自住客、換屋族而言，鄰近重劃區且能承接成熟生活圈機能的新案，不必經歷重劃區開發初期常見的機能空窗期，也不需等待10年、20年的區域成熟過程，既能享有即時生活便利性，又保有未來發展題材，將成為高房價環境下更受關注的產品類型。

樂居統計資料顯示，近一年14期重劃區平均成交單價達每坪68.29萬元。業者／提供
樂居統計資料顯示，近一年14期重劃區平均成交單價達每坪68.29萬元。業者／提供

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市重劃區交界指標個案一覽。資料來源：市調；業者／提供
台中市重劃區交界指標個案一覽。資料來源：市調；業者／提供

重劃區 買房 台中

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