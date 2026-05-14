泓德能源海外布局傳捷報 取得日本政府長期脫碳素拍賣第三期標案

泓德能源（6873）海外布局傳捷報， 取得日本政府長期脫碳素拍賣（LTDA）第三期達160MW（百萬瓦）標案，這也是泓德能源繼2024年及2025年後，連續三年成為台灣首家且唯一獲得日本「長期脫碳素儲能系統容量市場」標案的企業。第三期LTDA標案預定在2027年後陸續併網上線，為泓德能源海外營收增添強大成長動能。

這是泓德能源財務長為廖彥凱在主持泓德能源法說會時，揭露海外布局取得最新標案。

泓德能源將今年定為海外布局起飛元件，泓德能源總經理周仕昌稍早在主持公司十周年慶及紀念活動後受訪表示，泓德能源前十年前從光電案場開發起步，逐步拓展至資產管理與維運，並於2021年串聯售電、儲能與充電，打造以AI與數據為核心的智慧電力服務體系。

自2024年起，公司進一步進軍日本與澳洲市場，攜手國際夥伴將台灣經驗拓展至海外 ，他預估今年泓德能源海外營收比重將快速拉升到30%，全年營收挑戰百億元。

日本「長期脫碳電源拍賣」（Long-term Decarbonization Auction，簡稱 LTDA）是日本政府為實現2050 年淨零排放目標，由「電力廣域的運營推進機構（OCCTO）」所辦理的一項重要電力容量市場競標制度。

此制度的核心目的在於支持新興的零碳排能源投資，通過提供長期的固定收益來降低發電業者或儲能業者的投資風險，以加速替代舊有的化石燃料發電。日本政府還特別讓得標者可獲得長達20年的固定容量補貼。目的是針對零碳排電力來源，包括儲能系統（電池）、可再生能源（太陽能、風能等）以及使用氫能或氨能等提供補貼，這項制度因而吸引很外商高度興趣。

泓德能源幕僚補充表示，泓德能源相繼在2024年及2025年都取得標案，其中去年一舉拿下5件標案，總得標儲能容量約300MW。兩年得標容量已達近400MW，所有標案皆獲得日本政府20年長期補貼，如今連三年取得第三期達160MW標案，累計得標容量已達逾500MW，是台廠中在日本布局進展最快速的廠商。

泓德能源目前在日本的布局，採「政策型（長期拍賣）」與「市場型」儲能案場並行策略，且在日本設有分公司，專注當地開發與營運；今年4月宣布與東京瓦斯（Tokyo Gas）合作，以約340MW的儲能規模共同推動包括青森縣在內的日本各地案場，目標在2029年陸續商轉，海外發展呈現多點開花。