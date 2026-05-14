宜特：特定員工涉弊 已配合調查 並啟動內部稽核機制

針對外界關注宜特的特定員工涉入採購弊案一事，該公司表示，全案目前已由法務部調查局介入調查，公司除將配合調查外，亦將啟動內部稽核機制，以釐清事實及責任歸屬。本案目前並無其他員工涉案，宜特亦未涉入。

宜特也強調，如經查明特定員工涉及任何違反法律或公司規範情事者，公司將採取必要懲處，絕不寬貸。同時，該公司亦將持續強化內部管理與法遵機制，落實企業治理與誠信經營原則，以維護客戶、股東及社會大眾信賴。