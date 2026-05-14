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3億美元「割韭菜」？史上最貴世足賽爆權利金爭議 台灣1作法從容應對

遠見／ 文／彭杏珠
2026年世界盃足球賽被喻為「史上最貴」賽事。圖為2022年畫面。圖／取自X@FIFAWorldCup
2026年世界盃足球賽被喻為「史上最貴」賽事。圖為2022年畫面。圖／取自X@FIFAWorldCup

2026年世界盃足球賽被喻為「史上最貴」賽事，進入倒數計時30天，卻出現令人震驚的消息，多個國家的權利金仍未談攏；其中，以中國的反彈最為強烈，同為14億人口的印度，包裹兩屆權利金僅3500萬〜4000萬美元，中國2026年竟被單屆索價近3億美元（約新台幣94.2億元）。在這場權利金風暴中，台灣卻顯得相對從容，究竟為什麼？

最近，全球體育界最熱門新聞，莫過於國際足球總會（FIFA）的定價策略。這場引發軒然大波的爭議，若中、印等關鍵地區最終無法談妥，恐重創本屆世足賽的營收與收視率。

根據《金融時報》與體育商業媒體《SportBusiness》的分析，FIFA目前的策略，是基於「市場成熟度」與「廣告變現潛力」的精密計算。2006〜2022年間，FIFA傾向以雙屆合約的形式銷售。今年卻發生巨大轉變，改採單屆談判，主要受到兩大因素驅動。

首先，2026年世界盃將迎來史上最大規模擴軍，參賽隊伍從32隊變成48隊，總場次由64場暴增到104場；其次，2030年是世界盃百週年，比賽將橫跨三大洲（歐、非、南美）、六國（摩洛哥、葡萄牙、西班牙、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭）聯辦，象徵意義重大。

FIFA認為，2030年世足賽的價值遠超過今年，若採包裹銷售，價格恐被目前萎靡的市場拉低，因此決定將兩屆分拆，待2026年賽後再以天價單獨拍賣。

中印的權利金相差17倍，令外界十分不解

事實上，單屆權利金策略頗符合目前轉播商的想法：買方不願意一次支付兩屆的預付款；一次簽兩屆，很難預測未來八年的廣告市場。加上這屆的場次變多，代表成本增加（人力、衛星頻寬），收視率是否會跟著提升，充滿風險。所以轉播商傾向先買單屆，以觀察廣告效應與收視率，避免被長約套牢。

既然單屆政策是時代所需，為何反而引發爭議？主因是權利金大幅成長。FIFA認為，總賽程擴大到104場，轉播商可播放內容增加62.5％，價格當然水漲船高。

最重要的是，這屆的世界盃在美國、加拿大、墨西哥舉辦，美加的物價與稅務成本極高，且三國16座城市聯合承辦、整體費用都比往屆高；加上FIFA將2023〜2026年的營收目標設定在110億〜130億美元，比上屆卡達賽的週期（約75億美元）高出70％以上，只能反映在轉播權上，並將美國、英國與中國大陸、印度列入第一級高價市場，作為營收的主要來源。

體育界人士指出，轉播商並不埋單，場次雖變多，但強弱懸殊的「小組賽」增加，恐導致收視率下滑，成為雙方談不攏的導火線。其中，中印兩國人口相當，權力金卻相差17倍，實令外界不解。

根據數據顯示，2022年卡達世足賽，中國貢獻全球17.7％的電視收視率及近50％的數位觀看時長。FIFA認為，即便中國男足未入選，中國的觀賽熱情依然是全球第一，所以開出單屆2.5億〜3億美元的價格，但央視的預算為6000萬〜8000萬美元，即便後來FIFA降至1.2〜1.5億美元，雙方仍意見分歧，至今尚未達成協議。

韓媒：中國又不是人傻錢多，要花3億美元看世界盃

相較之下，印度被視為足球的藍海市場。FIFA為搶下印度國民運動「板球」的收視人口，採取補貼戰略。根據路透社的報導指出，FIFA最初對印度（2026與2030兩屆）的報價是1億美元，由於印度媒體商反應冷淡，後將價格砍到3500萬〜4000萬美元（約新台幣11億〜12.6億元），也就是單屆1750萬〜2000萬美元，中國單屆的權利金是印度的17倍之多。

這種差別待遇引發中國大陸的媒體與網友不滿，痛批FIFA歧視大陸，呼籲央視拒買轉播權。

為何中國網友認為被針對？世足賽在中國的轉播費不斷增加，從2002、2006兩屆1200萬美元的權利金，飆升到2010年、2014年兩屆的1.15億美元（成長8.6倍）；2018年、2022年兩屆也漲到3億美元，現在，2026年單屆就被開價3億美元，難怪央視不埋單。

更何況今年的北美賽事多在亞洲的凌晨3點〜上午9點舉行，「時差」讓收視率不太樂觀，廣告收益恐無法彌補版權天價；再來是中國連續六屆沒有打進世界盃，球迷熱情逐漸消退，進而影響廣告商的投放意願。「3億美元就是新台幣94億元，央視如果操作不當，很可能會賠錢，很難同意這樣的天價。」體育界人士指出。

連韓國《Xports News》（X體育新聞）都報導指出，FIFA對央視開價2.5〜3億美元，導致談判僵局，「中國又不是人傻錢多，要花3億美元看世界盃。」

世足開賽在即，仍有多國權利金未談攏

棘手的是，開賽日程逼近，央視的權利金若無法談妥，中國民眾恐無緣觀看球賽，因為中國官方明定，重大國際體育賽事在境內的電視轉播權，由央視獨家談判與購買轉播權；央視取得後再分銷給其他平台。

這場版權戰爭中最尷尬的，莫過於贊助世足的中國企業，包括萬達、聯想、海信、蒙牛等四家企業，累計投入超過5億美元。如果央視最終不轉播，場邊廣告、品牌曝光、行銷活動將失去中國的核心受眾，形成「重金贊助、本土看不到」的尷尬局面。

不只中國強硬反擊，即便FIFA主動降價，印度依然不埋單。由印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下Reliance與迪士尼合資的公司JioStar，堅持單屆報價不得超過2000萬美元，並要求包含完整的數位與無線轉播權。這明顯低於預期的出價，最終被FIFA回絕，雙方談判陷入僵局。

由於開賽在即，但多國權利金仍未定案。FIFA表示，中國、印度、馬來西亞、泰國等足球重點市場的世界盃轉播權仍在招商中；會與中印兩國持續談判轉播權，但全程保密暫不會披露細節。

據悉，FIFA近期將會有「祕書長級別的高管」訪問中國，但雙方會不會各退一步，達成協議，值得後續觀察。

反觀台灣，卻顯得相對從容。主因是體育轉播龍頭愛爾達（ELTA）與FIFA長年維持穩定的戰略合作。根據資深媒體人分析，愛爾達傾向採取「包裹式採購」，整合世界盃、歐洲冠軍聯賽，以及亞運、奧運等大型綜合賽事，以分攤單一賽事價格飆漲風險，並確保平台全年都有穩定的流量與營收。

中、印對FIFA「割韭菜」的商業模式予以反擊

再來是，台灣市場雖小，卻具備高度的用戶價值（ARPU）。根據國家通訊傳播委員會（NCC）2024年底發布的調查顯示，台灣民眾「曾付費」收看串流平台（OTT）的比例從2020年的26％飆升至2024年的53.2％，突破半數大關。

以中華電信Hami Video為例，在2022年卡達世足賽期間，付費用戶數在短短一個月內成長逾三倍。

中華電信MOD與串流平台（OTT）的付費用戶穩定增長，顯示台灣受眾對「付費看高品質轉播」的接受度頗高，讓台灣轉播商擁有穩定的現金流，降低對廣告收益的依賴。

相較中、印兩國在民族情緒與商機利潤間掙扎，台灣成功構建愛爾達與中華電信的聯盟體系：愛爾達以專業眼光購買版權、提供內容，中華電信則憑藉龐大的MOD與OTT用戶數，實現變現能力，這種「電信支撐內容、內容驅動訂閱」的雙贏模式，讓台灣不必像央視被迫在「賠錢轉播」與「黑畫面」間二選一。

這次，中、印對FIFA「割韭菜」商業模式予以反擊，極可能重塑全球體育版權的遊戲規則。在6月11日世界盃開踢前，壓力球又回到FIFA腳下。畢竟，若失去「數以億計」收視大眾的支持，再昂貴的權利金也只是虛幻的數字泡沫。

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（本文出自2026.05.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

世足賽 FIFA 足球 世界盃

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