傳產衰退 科技業擴張缺工

位於新竹產業園區的普利司通與資生堂接連傳出大量解僱與關廠消息，引發地方憂心。但也有地方與業界人士認為，傳統產業仍有企業營運穩健，且隨半導體與高階封裝產業持續擴張，人力需求也同步升高，傳產受影響勞工轉職並非毫無機會。

產業界指出，新竹產業園區舊稱湖口工業區，總面積約五一七公頃，早期以傳統產業為主，近年因鄰近竹科、交通便利，逐漸轉型為傳產與高科技並存的產業聚落，吸引緯創資通、欣興電子及物流業者進駐，並與半導體上下游供應鏈形成群聚效應。

業界人士指出，並非所有傳統產業都面臨經營困境，士林電機、三洋、花王、中華汽車等營運仍相對穩健，部分企業退出市場，更多與企業經營策略調整有關，而非整體傳產全面衰退。

普利司通與資生堂湖口廠將陸續關閉，不少中高齡員工面臨轉職等挑戰，家庭生計恐受衝擊。湖口鄉長吳淑君說，近年高科技廠陸續進駐新竹工業區，產線人力需求強勁，周邊就業機會仍充足。

她也提到，部分科技廠提供彈性工時，讓家長可兼顧接送孩子與工作安排，甚至祭出周末班、加班福利、全勤獎金等條件，高中畢業即可投入職場。相較之下，傳統產業因利潤較薄、薪資待遇較有限，對年輕世代吸引力逐漸下降。

吳淑君指出，湖口鄉人口八萬多人，去年已成為全國人口最多的鄉，主因產業發展帶動人口移入。過去新竹產業園區因國防部軍事管制，廠房高度受限，二○一九年解禁後，不少科技廠新建廠房已達十多層樓，帶來大量就業人口。隨業者訂單滿載，園區內缺工與搶才日益明顯。