資生堂明年關新竹湖口廠 將解僱部分員工

日本媒體報導，日本化妝品公司資生堂十二日宣布，將關閉子公司台灣資生堂在新竹縣湖口鄉的工廠，公司將先解僱部分員工，並規畫在二○二七年下半年關廠。新竹縣勞工處證實，昨已收到資生堂大量解僱計畫通報，實際解僱人數待公司後續規畫出爐才會明朗。

日本輪胎大廠普利司通台灣分公司日前才宣布停止新竹湖口廠生產作業，大量解僱五五一名員工，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。如今又傳出日本美妝品牌資生堂明年也將裁員關閉湖口工廠，不僅引發市場關注，地方更是人心惶惶，地方和民代憂心政府若只關注高科技產業，忽視傳統產業生存危機，恐迎來更大規模失業潮。

日本共同社集團旗下提供亞洲日系企業經濟新聞的ＮＮＡ報導，資生堂表示，關閉新竹廠的目的是最佳化生產與物流體系。而這項決策是「希望提升全球工廠的運轉率，以及改善成本效率」，新竹廠熄燈後，這部分的生產將移到日本栃木縣的那須工廠等地。

報導指出，資生堂的新竹廠主要生產台灣與周邊亞洲太平洋地區的護膚等產品。新竹廠熄燈後，台灣將集中資源到流通事業，而扣除日本國內工廠後，位在亞洲的生產據點僅剩中國大陸的上海與北京兩地。

據資生堂規畫，將於明年第一季停止新竹工廠的生產，接著在下半年關廠。資生堂新竹廠約有一七○名員工，之後將解僱部分員工。針對將被解僱的員工，資生堂表示，在遵守國內法令的同時，也將支付特別退職金與支援再度就業等。

新竹縣政府勞工處指出，已收到資生堂大量解僱計畫通報，解僱權益方案符合法律規定，縣府會適時介入勞資雙方自主協商，或依申請啟動爭議調解程序。由於該公司規畫明年啟動相關作業，目前尚未接獲明確資遣人數通報。

從普利司通到資生堂，接連傳出關閉台灣工廠消息。勞動黨新竹縣議員羅美文說，這凸顯傳統製造業正承受國際局勢與經濟環境劇烈衝擊，特別是在高關稅、國際供應鏈重組與跨國企業調整布局下，未來恐怕會有更多「普利司通」大量解僱案出現。

羅美文更直言，政府長期將資源集中於半導體等「護國神山」產業，卻忽略傳產才是吸納大量就業人口的重要支柱，高科技產業產值雖高，但實際受雇人數有限，「真正撐起基層家庭生計的，是勞力密集的傳統產業」。

新竹縣產發處長陳盈州觀察，隨半導體與高階封裝產業持續擴張，市場對建廠用地需求殷切，不少高科技業者近來將目光轉向新竹工業區，尋找廠房，傳產用地逐步轉型為科技製造基地的趨勢愈發明顯。