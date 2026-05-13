漢神洲際開幕滿月業績衝破10億 135萬人潮引爆消費熱潮

台中「漢神洲際購物廣場」交出令人驚豔的成績單，首月吸客已突破135萬人次、業績突破10億元，不僅展現台中強勁消費實力，更宣告漢神洲際成功地以「全台首創融合百貨與Mall體驗的新型態商場」進軍中台灣市場，成為全新消費地標。

漢神洲際購物廣場4月10日開幕，原訂今年八個多月的業績目標為70億元，但因首月表現優於預期，加上後續還有旗艦級美妝品牌、餐廳及影城陸續加入營運行列，漢神洲際不排除向上調高業績目標，市場則推估，有機會挑戰80億至90億元。

延續開幕熱潮，漢神洲際精品美妝旗艦店陣容持續擴大。繼頂級精品美妝品牌CHANEL開幕後，DIOR也將於5月15日正式登場，整合頂級保養、彩妝與香氛，打造精品級美妝旗艦店，除引進頂級香水香氛世家系列商品外，亦提供台中獨家精選商品刻印服務及VIP專屬Lounge服務空間，以精品級規格呈現完整品牌尊榮體驗，建立中部最具指標性的高端美妝香氛新據點。

此外，「台中獨家」國際精品也將陸續登場，包括義大利精品品牌GIORGIO ARMANI、法國精品時裝品牌BALMAIN、以經典紅底鞋聞名的法國精品鞋履品牌Christian Louboutin。

預計於6月中旬登場的潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以及5月16日正式開幕的法國簡約時尚品牌A.P.C.，還有預計第4季進駐的瑞典極簡時尚品牌COS，持續拓展漢神洲際國際精品與時尚版圖。

強大餐飲實力也是漢神洲際持續吸引人潮的另一大亮點。被譽為全台最難訂位的自助餐廳漠來「島語」，預計7月中旬以台中獨家登場，勢必再掀起訂位熱潮；而法國頂級馬卡龍品牌Laduree高級下午茶餐廳也將同步進駐，進一步提升高端餐飲話題與市場聲量。

另外，北台中首座大型電影院「美麗新影城」預計第4季正式登場，將完整串聯購物、餐飲與娛樂體驗，讓漢神洲際成為台中最受矚目的生活娛樂新地標。

除了不斷強化高話題品牌與餐飲，漢神洲際購物廣場也同步推出「滿月慶會員感謝祭」，回饋消費者開幕以來的熱情支持。5月21日起推出第一波會員回饋活動，活動期間於指定專櫃單筆消費滿千元，即可加贈30點漢神點數。

第二波活動則將於6月4日至6月10日登場，會員可扣30點現折100元，讓消費回饋更加有感。

此外，6月11日至6月14日將祭出初夏最強滿千送百優惠，包括全館指定專櫃累積滿5,000元送500元、精品單筆滿萬送500元、名品珠寶累積滿萬送1,000元，以及夏季熱銷大家電滿萬送1,000元等優惠方案，搭配漢神洲際聯名卡最高可享13%回饋，持續帶動中部消費熱潮。