標普永續年鑑／遠傳勇奪第一名

標普全球（S&P Global）昨（13）日在台灣舉辦《永續年鑑》表彰典禮，遠傳電信（4904）以企業永續評鑑（CSA）96分、17項獲得滿分或全球電信業最高分佳績，榮登《2026永續年鑑》全球電信業第一名，躋身全球電信業前1%永續企業。

同時，日前公布「道瓊領先指數（DJBIC）」成分股名單中，遠傳也連續三年登頂競爭最激烈的「世界指數」業界之冠，展現世界級永續標竿的領導地位。

遠傳董事長徐旭東表示，企業經營必須兼顧穩健成長與永續治理，持續強化企業韌性，以應對長期環境的不確定性。遠傳多年來將永續治理視為基本功，從制度、決策與風險管理上扎實打底，在面對多變的經營環境中都能維持穩健、透明與可信任的營運。遠傳持續落實這樣的思維，結合科技的力量，讓企業成長的同時，也為產業與社會帶來正向影響。

遠傳總經理井琪表示，遠傳將永續策略融入企業DNA，落實於營運決策與服務設計，並結合AI、5G與資通訊等核心能力，完善公司治理、提升營運效率、協助打詐以及環境友善。未來將持續精進，讓科技成為支撐企業韌性與創造社會價值的關鍵力量。

標普全球企業永續評鑑（CSA）是全球最具權威的 ESG 評比方法之一，評分結果為入選標普全球《永續年鑑》及「道瓊領先指數（DJBIC）重要依據。

遠傳今年在CSA評分達96分，較去年提升，居全球電信業第一，23項評選指標中，有17項、逾7成獲得滿分或全球電信業最高分，在環境、社會與公司治理三大面向全面領先國際同業，展現長期深耕永續治理的深厚實力。

以《永續年鑑》為例，2026年評選涵蓋全球超過9,200家企業，僅59個產業、848家企業入選；台灣僅79家獲選，包含遠傳在內僅15家名列所屬產業前1%企業，遠傳是台灣電信業唯一入選此層級。能源永續長李弘灝也代表遠傳參與典禮授獎。