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標普永續年鑑／台灣大站上頂端

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大再度榮獲2026年標普全球永續年鑑全球前5%，由個人用戶事業商務長林東閔（右）代表出席領獎。台灣大哥大／提供
台灣大再度榮獲2026年標普全球永續年鑑全球前5%，由個人用戶事業商務長林東閔（右）代表出席領獎。台灣大哥大／提供

台灣大哥大（3045）獲國際永續指標雙重肯定，國際企業永續發展權威評比《2026年標普全球永續年鑑》(S&P Global Sustainability Yearbook 2026) 昨（13）日舉行年度表彰典禮，台灣大自全球逾9,200家企業中脫穎而出，連續九年入選，七度榮登全球前5%頂尖企業之列，為台灣電信業入選次數最多的公司。

此外，台灣大再度入榜機構投資人與永續基金高度關注的道瓊斯領先全球指數（DJBIC）「世界指數」與「新興市場指數」成分股。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔出席《2026年標普全球永續年鑑》領獎，台灣大表示，感謝國際永續評鑑與永續指數肯定，面對AI時代，台灣大以AI賦能ESG治理，並透過自然解方、再生能源與低碳移動推進RE100及EV100承諾，為各大利害關係人創造長遠價值。

當前全球處於極端氣候與地緣政治衝擊風險升高，關鍵基礎設施韌性成為重要課題。台灣大投入「星地整合」計畫，今年與 AST SpaceMobile 簽署合作備忘錄，擴大布局手機直連衛星通訊，提升偏鄉及災害情境下的通訊覆蓋，2025年基地台服務可用率已達99.79%。

另一方面，AI與科技全面融入民眾生活、企業營運與公共服務領域，社會對通訊網路、資料安全與數位基礎設施的依賴大幅提高。

台灣大以 AI 升級防詐偵測與資安能力，「反詐戰警」推出以來，個人版已累積示警逾4,400萬通詐騙與騷擾電話。企業版則攜手 CIB、TWNIC 等單位，協助金融保險、電商、醫療生技、網路通訊及製造業等多個產業，偵測超過6.5億個可疑網域。

台灣大也將資安融入企業營運，2025年度公司內機敏資料外傳偵測阻擋率100%，協助八家非營利組織建立防詐能力，三年內協助社會防堵逾3,696萬元財損。

面對氣候變遷挑戰，台灣大積極投入自然碳匯行動；能源轉型方面，台灣大為首家加入 RE100倡議的電信業者，2025年再生能源占比近19%，綠電持有量更連續五年位居全台企業前五名。

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