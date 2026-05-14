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標普永續年鑑／中華電國際按讚

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信四度勇奪2026年標普全球永續年鑑ESG成績TOP 5%，中華電信執行副總暨財務長許文馨（右）代表領獎。中華電信／提供
中華電信四度勇奪2026年標普全球永續年鑑ESG成績TOP 5%，中華電信執行副總暨財務長許文馨（右）代表領獎。中華電信／提供

國際權威性永續評比機構標普全球（S&P Global）昨（13）日頒發2026年永續年鑑（Sustainability Yearbook）表現卓越企業，中華電信（2412）以堅實的永續實力，連續四年ESG分數榮獲全球電信產業前5%。

其中，中華電信在全球資本額25億美元以上的大型電信業中勇奪ESG總分第一，凸顯在維持企業營運效能的同時，仍展現出色的永續韌性，更以跨國標竿的永續執行力，獲國際高度讚揚。

標普全球透過資本市場的影響力，驅動更多企業落實永續責任，其發布的永續年鑑依企業永續評比（CSA）得分作為篩選基準，獲選企業的CSA得分需達一定標準且在所屬行業類別中的全球排名前15%，今年逾9,200家企業被納入永續年鑑之篩選，最終僅848家企業獲選，競爭激烈。

中華電信在永續評比的23項指標中，共有14項指標奪滿分或全球電信業最高分，尤其在「透明度與揭露」、「風險與危機管理」、「商業道德」、「稅務策略」及「能源」等關鍵面向，均展現出國際級的頂尖水準，也讓中華電信從全球業者中脫穎而出，不僅四度以TOP 5%頂尖永續企業之姿獲永續年鑑肯定，同時也蟬聯道瓊領先指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，前身為道瓊永續指數DJSI）世界成分股及新興市場成分股。

中華電信執行副總許文馨出席頒獎典禮時強調，永續年鑑不僅是向國際機構投資人展現非財務績效的重要證明，更是對企業資訊揭露品質與風險管理能力的年度總體檢，而道瓊領先指數亦為全球投資機構衡量企業永續經營的重要指標，中華電信以ESG分數TOP 5%的頂尖實力長期入選永續年鑑與指數成分股，彰顯深厚的永續競爭力與執行力。

中華電信連續三年勇奪CDP氣候評比A級榮耀，透過制定科學減碳路徑、深度節能策略及擴大再生能源使用，展現與國際接軌的治理深度及透明完整的碳管理成效。

標普 中華電信

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