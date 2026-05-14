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標普永續年鑑／遠東新永續治理 標普肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
遠東新蟬聯道瓊領先新興市場指數及標普全球永續年鑑，為台灣唯一入選之綜合產業企業。遠東新主任劉家維（左起）、副總經理沙益民、財務長王健誠、協理汪承雯及經理趙家翎合影。 遠東新／提供
遠東新蟬聯道瓊領先新興市場指數及標普全球永續年鑑，為台灣唯一入選之綜合產業企業。遠東新主任劉家維（左起）、副總經理沙益民、財務長王健誠、協理汪承雯及經理趙家翎合影。 遠東新／提供

遠東新世紀（1402）昨（13）日獲得標普全球（S&P Global）肯定，蟬聯入選道瓊領先指數（DJBIC）「永續新興市場指數」成分股及標普全球永續年鑑，展現公司在永續治理、營運韌性及長期價值創造上的穩健表現；遠東新也是「產業綜合企業」（IDD）類別中唯一入選的台灣企業。

標普全球永續年鑑是全球資本市場極具權威的ESG評比，今年全球共有59個產業、逾9,200家企業接受標普全球企業永續評估（CSA），最終僅848家企業入選永續年鑑；台灣地區僅79家企業入選。

遠東新憑藉在永續策略上的深化與落實，穩居年鑑成員，展現強勁的永續發展動能。

在標普全球CSA架構下，遠東新將永續策略融入核心業務，並以2030年「三個50％」目標—溫室氣體排放減少50％、綠色產品占比50％及綠色原料占比50％，作為低碳轉型與商業模式升級的核心引擎。

在環境面，遠東新投入回收產業已近40年，為全球最大食品級回收再生聚酯供應商，持續推動寶特瓶回收B2B、織物回收T2T、物理與化學回收及碳資源再利用技術，拓展多元應用。去年越南回收聚酯新廠順利投產，今年馬來西亞回收聚酯新廠也將落成啟用。

為應對區域化及在地化生產的趨勢，遠東新世紀超前部署全球一條龍的產業優勢，已在台灣、中國大陸、越南、日本、美國、馬來西亞及菲律賓建立完整生產基地，多元化的全球布局不僅有效分散地緣政治帶來的供應鏈風險，更透過在地化生產降低碳足跡，鞏固其作為國際品牌首選綠色合作夥伴的地位。

在社會與治理面，遠東新形塑以人為本的職場文化，推動多元、公平與共融，並強化員工關懷、內部控制與風險管理機制。公司亦推展AI賦能，應用於無人機智慧巡檢、能源管理及生成式AI輔助決策，並透過AI與大數據培訓推動員工數位轉型。

遠東新表示，永續發展與企業經營績效相輔相成，公司除持續投入綠色轉型與技術升級外，亦維持穩定的股利政策。董事會已決議今年擬配發1.25元股息，為股東創造長期且穩定的回報，同時兼顧環境與社會價值，推動企業永續與價值成長並進。

道瓊 標普 永續

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