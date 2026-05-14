創業之星選秀 快來報名／台企銀多元融資 力挺新創

台灣企銀（2834）以全方位的金融服務，支持企業數位轉型及永續經營，提升企業競爭力並助攻產業多元發展，同時透過信保機制，協助中小企業取得融資，更助力中小企業綠色轉型，包括推出綠色專案貸款，以及透過向企業介紹政府補助計畫，協助在淨零轉型過程中，降低財務負擔。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

台灣企銀為全台唯一中小企業專業銀行，積極與信保基金合作，善用信用保證機制，力促中小企業取得融資。截至2025年底，辦理經濟部「中小微多元發展專案貸款」共核准6,933件、貸放金額約164.38億元；「青年創業貸款」共核准36,638件、貸放金額約305.27億元。

台灣企銀今年更獲中小企業信保基金頒發「協助中小微企業多元發展獎」，以及「青創、新創暨微型事業相挺獎」獎項，展現扶植中小微企業成長發展不遺餘力。

為助力中小企業綠色轉型，台灣企銀推出多項綠色專案貸款，提供企業優利融資服務，並向中小企業介紹政府相關補助計畫，協助企業在淨零轉型過程中，降低財務負擔。

台灣企銀亦藉由旗下創投與管顧公司資源，透過融資潛力企業，協助新創及青創者擴大事業布局，與企業成為更緊密的合作夥伴，共享營運成果。

同時，台灣企銀透過舉辦巡迴講座等方式，邀請專家剖析全球貿易變化對台灣中小企業的影響，協助中小企業在關稅壁壘、匯率波動與供應鏈重組的環境下，掌握關鍵資訊，強化應變能力。

另外，透過官網建置「企業融資商品專區」及「中小企業匯率避險專區」，並於全台125家營業單位設置「中小企業融資諮詢服務專區」，主動關懷逾64,100家中小企業客戶面臨的挑戰以及金融需求，提供企業即時專業的一站式金融諮詢與服務支援，提升企業經營韌性。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html。