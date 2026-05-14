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標普永續年鑑／玉山金深耕 ESG 名揚國際

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲「標普全球永續年鑑銀行業全球前1%」，由玉山金控總經理陳茂欽（右）代表出席受獎。玉山金控／提供
玉山金控榮獲「標普全球永續年鑑銀行業全球前1%」，由玉山金控總經理陳茂欽（右）代表出席受獎。玉山金控／提供

標普全球（S&P Global）昨（13）日於台北舉辦2026年標普全球永續年鑑《Sustainability Yearbook》頒獎典禮，玉山金控（2884）創下歷年最佳成績，連續第12年入選永續年鑑，並第三度躋身全球銀行業前1%，彰顯玉山長期深耕永續發展，展現具備國際競爭力的卓越成果。

《標普全球永續年鑑》為全球最具指標性的企業永續評比之一，依據2025年標準普爾企業永續評比（CSA）結果編製，全球銀行業僅三家機構獲評為前1%，玉山名列其中，展現其在全球金融業中的永續領導地位。玉山於普惠金融、人權維護、顧客關係、資訊透明與揭露、重大性分析及政策影響力等多項關鍵議題獲得高度肯定，在去碳策略題組取得全球銀行業最高分，不僅將永續深植制度管理，更透過金融影響力積極協助企業推動減碳與轉型行動。

玉山金控總經理陳茂欽表示，一個好的ESG策略，就是一個好的金融發展策略。連續12年入選《標普全球永續年鑑》，不僅代表國際高度肯定，更象徵玉山對永續發展的責任與承諾。玉山長期將永續納入核心策略與風險管理，積極扮演「企業轉型推手」的角色，連續五年舉辦ESG永續倡議行動、累計逾300場企業一對一深度永續諮詢、建立「玉山永續轉型平台」，串聯21家領域專業顧問，服務涵蓋供應鏈管理、資訊揭露、綠色製造、數位資訊、再生能源、淨零技術、第三方驗證及ERP等關鍵領域，讓企業在轉型路上，不只是面對要求，更能獲得實際支持。

此外，玉山在國內外永續與治理評鑑亦屢創佳績。在碳揭露專案（CDP）2025年評級中，於氣候變遷、森林、水三大議題皆獲「領導級」肯定；公司治理方面，已11度獲台灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%，為國內金控與銀行業最佳成績；今年亦榮獲第22屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎最高榮譽「綜合績效-金融保險業首獎」。展望未來，玉山將持續發揮金融影響力，實踐永續金融先行者的角色，推動ESG成為台灣產業競爭力的重要語言，攜手各界打造更具韌性與永續價值的未來。

玉山金控 玉山 永續

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