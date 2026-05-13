NISSAN啟動Re-shaping「感動．源自細節」品牌計畫銷售重返榮耀

NISSAN 啟動Re-shaping「感動．源自細節」品牌計畫，總經理為姚振祥宣布，並將陸續展開產品、品牌及通路三大面向出招，要讓國內消費者記起過去跟NISSAN無數感動時刻，3年內發表8台大改款及5台小改款新車，強勢產品陣容即將到來 帶領NISSAN重返榮耀。

NISSAN 13日於台北流行音樂中心辦理品牌發表活動「感動．源自細節」，副總經理為李昌益說明Re-shaping Plan品牌啟動計畫與未來發展藍圖，現場展出Fairlady Z Nismo、QASHQAI e-POWER、全新KICKS等5款最新產品陣容，目標成為代表日本精緻文化的科技品牌，並將陸續展開產品、品牌及通路三大面向整體煥新，帶給台灣消費者最優質的車輛產品與精緻服務。

NISSAN陪伴台灣消費者走過68年、守護超過四代家庭無數感動時刻，未來將持續秉持「感動．源自細節」品牌精神，透過落實科技創新、人本思維與日式精緻服務，建立全體消費者對品牌的喜愛與信賴。

李昌益表示，未來3年在產品策略上，將陸續建構完整的產品布局，並聚焦新能源化與車型價值提升，包含：Core Models核心主力車型，X-TRAIL、SENTRA與KICKS等主力產品將透過配備升級強化競爭力；Growth Models成長戰略車型則聚焦新能源與新世代SUV市場，包含QASHQAI e-POWER、KICKS e-POWER、LEAF與新世代X-TRAIL等車款，作為未來品牌成長動能。

Partner Models積極評估導入美規車型如PATHFINDER、ROGUE及MURANO，滿足戶外休閒、多功能與生活風格需求；Heartbeat Models心動與性能車型則包含FAIRLADY Z與SKYLINE等代表日產性能文化與品牌熱情的指標性車款。

李昌益進一步指出， 新能源布局方面，正式定錨以e-POWER作為品牌新能源核心技術，e-POWER採用100%由馬達驅動車輪的技術架構，引擎則專注於發電，帶來更接近純電車的駕馭感受，兼具平順寧靜的行駛質感與日常使用便利性，未來也將持續結合SUV與新世代產品導入e-POWER技術，逐步推動品牌電動化布局，提供兼顧駕馭樂趣與實用性的新能源移動體驗。

NISSAN Re-shaping Plan品牌啟動計畫為奠基於品牌體驗、產品導入及服務升級的長期經營策略。未來，NISSAN將持續深耕台灣市場，致力於推動品牌價值升級、完善新能源產品布局，並提供高品質的服務體驗，持續開啟NISSAN在台灣市場的全新品牌篇章。今年也會推出9間全新展示間，讓消費者賞者的同時就能感受到品牌的改變。

裕日車副總經理為李昌益說明2026-2028NISSAN 新世代車系布局全面展開。黃淑惠攝

裕日車今日宣布，NISSAN 啟動Re-shaping「感動．源自細節」品牌計畫。黃淑惠攝