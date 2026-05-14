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標普永續年鑑／國泰金三大主軸 深受肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控入選保險產業類別「全球Top5%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁少玲（右）代表出席受獎。標普全球／提供
國泰金控入選保險產業類別「全球Top5%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁少玲（右）代表出席受獎。標普全球／提供

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）昨（13）日在台舉行「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，國泰金控（2882）從全球逾9,200家受評企業中脫穎而出，入選保險產業類別「全球Top5%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁少玲代表出席受獎。

本次是國泰繼去年入選「全球Top10%企業」後，躍進「全球Top5%企業」行列，展現國泰積極落實永續作為，長期深耕ESG的治理實力與國際競爭力。

國泰金控從2011年成立CSR委員會開始，持續耕耘企業永續治理，定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。在「氣候」面向，國泰金控以金融影響力驅動產業低碳轉型，推動ESG與氣候韌性提升，已影響年碳排逾2億噸企業設定淨零目標，並促成上百家企業強化資訊揭露。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險與國泰證券，2025年全數入列臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

國泰積極布局再生能源與氣候金融，國泰世華為台灣首家承作太陽能融資案與離岸風電聯貸案業者，國壽則是台灣首家成立子公司「國泰電業」，統籌太陽能電廠評估及投資的壽險業者，且連兩年攜手子公司「國泰電業」共同投資離岸風電案場，創台灣壽險業紀錄。國泰金控並積極擔任RE100在地智庫的重要夥伴，連續四年受邀出席台灣RE100會員大會分享永續實戰經驗，並支持《台灣再生電力市場報告》出版，推動友善綠電採購環境。

在「健康」面向，國泰金控旗下子公司擁有保險、銀行與資產管理核心能力，服務覆蓋全台超過六成民眾，持續提升全民財務與健康韌性。

在「培力」面向，國泰金控同步推動職場與社會賦能，型塑多元共融職場，實踐人才永續。國泰金控對內打造「國泰共融小鎮」，以「Place for all」為核心理念，推動尊重差異、友善共融的職場環境。

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