標普永續年鑑／第一金九度上榜 躋身前5%

第一金（2892）永續表現再獲國際肯定。國際永續評比機構S&P Global公布2026年永續年鑑成員，第一金控以2025年CSA評比分數，第九度入列，並躋身全球銀行業前5%，成為台灣金融業永續治理的重要指標之一。

S&P Global永續年鑑向來被視為國際ESG重要評比標準之一，此次再度入選，也代表第一金在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向的長期布局，持續獲國際資本市場認可。

在淨零轉型上，第一金控近年採取「營運減碳」與「投融資風險管理」雙軌並進策略，推動2050淨零排放目標。

據統計，第一金目前已完成41處行舍綠建築改造，並擴大使用綠電、推動永續商務乘車機制，同時要求供應商盤查溫室氣體排放量、訂定減碳目標，逐步將減碳管理延伸至供應鏈。

在授信與投資管理上，第一銀行也把環境風險正式納入審查流程。包括導入「ESG永續應用地圖查詢平台」，檢視授信案件是否位於環境敏感區，或可能對自然環境造成衝擊。

對鋼鐵、半導體、面板等高耗水產業，則會進一步評估企業節水措施與水資源管理計畫，強化氣候與自然風險控管能力。

除環境面向外，第一金近年也積極強化員工照顧與職場福祉。

第一金早在2018年底即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，並成為首家取得ISO 45001驗證的公股金融機構。近年更全面推動員工持股信託，並提高生育與育兒補助。

其中，第三胎起每胎補助提高至25萬元；2026年更首創公股金融業先例，提供育有6歲以下子女員工每月1,000元補助，強化友善育兒職場環境。

第一金控表示，近年永續成果也陸續獲國際評比肯定，包括納入DJSI、MSCI及FTSE等國際永續指數；CDP氣候、水安全與森林三大面向，更同步獲得最高等級3A評價，躋身全球前23強。

第一金控強調，未來將持續深化永續治理、接軌國際趨勢，並透過金融力量協助產業低碳轉型，朝2050淨零排放目標邁進。