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標普永續年鑑／台新新光金治理 國際按讚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控連續三年榮獲「標普全球永續年鑑」銀行產業TOP 1%，由總經理林維俊（右）代表接受S&P Global市場發展主管Christopher Bennett（左）頒獎。台新新光金控／提供
台新新光金控連續三年榮獲「標普全球永續年鑑」銀行產業TOP 1%，由總經理林維俊（右）代表接受S&P Global市場發展主管Christopher Bennett（左）頒獎。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）昨（13）日獲標普全球永續年鑑銀行產業Top 1%殊榮，為第三度蟬聯，創下全球銀行產業先河，同時也連續八年入選DJBIC「世界指數」以及「新興市場」成分股雙榜，亮眼的永續實踐獲得國際高度關注。

標普全球昨日來台舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」，S&P Global市場發展主管Christopher Bennett亦來台親頒表揚，台新新光金控由總經理林維俊出席受獎。

林維俊獲獎後表示，台灣企業在永續領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量年年皆創下新高。台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。台新新光金控在銀行產業的高度競爭下，依循集團「認真、創新、永續」的核心精神落實永續發展，連續八年入選DJBIC「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，更是三連霸取得全球銀行產業別Top 1%的成就，經營團隊及各子公司員工同感榮耀。

台新新光金控永續長李鎮宇說明，台新新光金控永續推動與發展已超過10多個年頭，而持續在國際評比嶄露頭角的關鍵是持續完善治理架構。舉例來說，除原本董事層級的企業永續委員會外，更設立經營層級的企業永續執行委員會，依照發展策略進行統籌協調及跨集團推動執行，並由第一線主管及同仁實踐目標，透過此三個層級環環相扣的治理體系，促使台新新光金控成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光金控在國際評比屢獲亮眼成就。2025年MSCI提升ESG的年度評級至AAA最高評級；國際碳揭露計畫（CDP）則連續兩年獲評最高「A」級肯定；連續兩年獲時代雜誌評選為「全球最佳永續企業500大」。未來持續對齊國際永續脈動、恪遵金管會政策指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，攜手供應商與客戶共同深耕淨零轉型、自然資本與生物多樣性等核心議題，成為各產業邁向永續的智慧好夥伴。

標普 台新新光金控 新光金控

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