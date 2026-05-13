連鎖效應／千店規模之後 操練國際戰力

麥味登早餐（揚秦國際）正歡慶千店規模，台灣零售、餐飲和服務連鎖，誰可比肩？又千店規模之後的挑戰是什麼？

先回答第一個問題。台灣千店規模的連鎖業者，可區分為本土千店與國際千店兩群組。前者有7-11、全聯、全家、萊爾富、八方雲集、麥味登、瑞麟美而美、弘爺漢堡等八家業者，另外，電信服務業的遠傳電信，在合併亞太電信後，旗下門市加上購併全虹通信、德誼數位等通路，集團門市總數亦已突破千店規模。

國際千店組有菲律賓7-11、Coco、Chatime、85度C、貢茶（目前被美國私募基金TAAssociates併購）和一點點等六家。

規模的遠方不見得能實現規模經濟。

以台灣市場而言，視不同行業領域，50至百店算是初步站上規模，千店與近千規模是行業龍頭挑戰所在，但真正的挑戰在千店之後。

千店規模並非安逸的藉口，千店之後仍有兩個優化與一個挑戰等待著連鎖企業：

一、價值鏈體系優化：連鎖企業整合供應鏈，成就價值鏈，是典型的「打群架」經營型態。但價值鏈體系的建設不僅是採購系統而已，連鎖營運模式主要維繫於門市，店格形象必須與時俱進，舊業態被新業態顛覆，屢見不鮮，開店價值鏈體系的優化是重中之重，最關鍵的指標就是門市日均營收的提升。

二、系統轉型升級優化：連鎖總部5+2系統隨著規模的到來，都必須轉型升級，如：管理維運系統、品牌行銷系統、人力資源系統、資訊情報系統和創新研發系統，以及營輔體系與物流體系，前五項亦為連鎖總部的五大機能，後兩項加上資訊情報系統，決定著總部是否能又連又鎖。

三、跨境經營國際化挑戰：最近台灣市場悄然上演咖啡大戰，瑞幸咖啡還未到來，韓國第一的Compose Coffee，以及東南亞第一凱娜克咖啡（Kenangan Coffee）先後進入台灣市場開店，其中的Kenangan Coffee雖非印尼店數最多的咖啡連鎖體系，但目前已進入八國市場擁有1,342店，營運模式的含金量遠勝印尼最多店數的Kopi Janji Jiwa，而跨國複製、跨境經營的能力，正是評估一個連鎖體系含金量的關鍵指標。

以一地市場來看，百店規模已是勝利組；但從全球市場的眼光來看，千店規模則剛剛拿到入場券。

從台灣千店規模業者可分本土與國際組不難得知，並非一定要在母國市場擁有規模，然後再去挑戰國際市場。六角國際遠征國際時，台灣店數屈指可數，啟動先行者策略，在台灣顯有優勢的業態，如：茶飲連鎖，亦是關鍵行動。

謹記，規模是把雙面刃，不能有規模的賺錢，就會有規模的賠錢，從來沒有停在原處的選項。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）