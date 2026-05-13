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ESG 最前線／健檢新制 永續治理新高度

經濟日報／ 吳育宏

隨著2026年4月勞動部正式預告《勞工健康保護規則》修正草案，台灣職場健康管理邁入了全新的轉折點。這項修法不僅是環安衛規章的技術性微調，更是國家在面對高齡化社會與複雜勞工型態時，引導企業走向「人才永續」的重要指標。在法規的字裡行間，我們看見政府對「高風險工作形態」的關注，已從傳統的環境危害，延伸到了對生理節律與長期疲勞的深層監控。

此次修正最受產業界關注的，莫過於將「長期夜間工作者」納入強制每年健檢的範疇。只要勞工在深夜10時至翌日6時之間工作，全年累計達700小時，或是每月夜班天數達標，雇主便負有全額負擔健檢費用的義務。與此同時，針對高齡化職場的趨勢，草案也將60歲以上勞工的健檢頻率縮短至每年一次。這意味著，過去被視為特定產業的健康風險，現在已正式轉化為企業必須在資產負債表上正視的營運變數。

當法規新制推動，企業首當其衝的便是營運成本與行政作業的細緻化需求。從人資角度看，精準統計每位員工的夜班累積時數、因應不同年齡層調度健檢名單，將成為新的管理常態；而對於高度依賴夜班生產的製造業、物流業而言，健檢時間視為工作時間的規定，更將考驗本就精簡的人力調度。若企業僅抱持消極配合的心態，不僅可能面臨法規上的裁罰風險，更可能在數位揭露時代，因忽視員工福祉而影響長期的雇主品牌。

然而，在挑戰背後，領先的企業早已學會將規範壓力轉化為進化的動力。在因應作為上，企業應從「合規防守」走向「價值進攻」。所謂防守，是建立自動化的數據追蹤系統，將工時管理與健康預警結合，確保在觸發門檻前便能精準排程；而所謂進攻，則是利用健檢數據進行去識別化的趨勢分析。當企業能識別出夜班族群在心血管或睡眠品質上的潛在變化，並主動介入改善休息環境或調整排班節奏時，這份預算就不再是單純的成本，而是降低職災補償、減少人才流失的高回報投資。

這正是合規與ESG的交匯點。在當前的 ESG評價框架中，社會責任（Social）面向的「員工職業健康與安全」正從過去的事後事故統計，轉向事前預防的健康促進。透過落實這項新制，企業在永續報告書中不再只能列出冰冷的受傷數據，而是能具體揭露：企業如何主動守護那群在深夜推動經濟前進的勞動力。

真正的ESG最前線，往往不在燈火通明的會議室裡，而是在夜深人靜的產線與供應鏈節點中。這項修法提醒我們，合規僅是企業生存的底線，唯有將「人的健康」視為企業資產而非營運耗材，企業才能在人力資源競爭激烈的時代，展現更強韌的競爭力。當我們落實了對暗夜勞動力的守護，這份關懷最終將轉化為企業的永續價值與長遠的社會影響力。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）

健檢 職場 勞動部

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