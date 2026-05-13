雅方食品將夜市小吃轉為熱銷爆品 豪擲10萬首獎徵公仔

深耕台灣冷凍食品市場逾50年的雅方食品，正式宣布啟動「雅方食品公仔設計徵稿大賽」，邀請全台設計創作者共同參與品牌IP公仔打造計畫。競賽祭出最高10萬元獎金，期望透過公開徵選，發掘具市場潛力的創意角色，為品牌注入全新成長動能。

雅方食品董事長林正明指出，在創意工具日益普及的時代，單純的設計能力已不再稀缺，真正關鍵在於「能否轉化為市場成果」。

林正明表示：「從產品到品牌角色，我們期待的不是好看，而是能夠被記住、被使用、被放大。」透過本次徵稿活動，期望發掘兼具創意與商業思維的設計人才，為台灣品牌創造更具延展性的價值。

近年來，雅方展現強勁的產品創新與市場轉化能力，成功將傳統夜市小吃「香菜花生捲冰淇淋」，轉化為在量販與超市都能夠便利購買的「香菜牛奶花生冰棒」。

新品上市第一個月即熱銷40萬支，迅速成為香菜控爭相搶購的話題美食。這種從「街頭記憶」走向「通路爆品」的能力，也正是雅方品牌持續成長的關鍵。

雅方食品長期以「雅方羊肉爐」、「雅方雪皮二重奏」，與多樣化冰棒雪糕等產品深植消費者日常記憶，並以「冬天補冬、夏天吃冰」的產品策略，成為台灣本土極具代表性的國民美食品牌。

在品牌經營上，林正明指出，雅方堅持品質領先、創新技術與誠實經營。隨著二代加入經營團隊，去年7月起透過「雅方小公主Julia」與社群溝通，強化與年輕族群的連結，不到一年時間，就已累積近40萬的粉絲。

本次徵稿主題為「雅方食品公仔設計」，不限參賽者身份，凡是對設計有興趣者皆可報名參加。作品需呈現完整角色設定，並包含前、側、後三視圖與應用延伸設計，以利評估未來商品化與品牌應用可能性。

主辦單位強調，評選重點不僅在於視覺表現，更著重設計是否具備跨媒介延伸與市場轉化潛力，期望選出能真正代表雅方品牌精神的角色公仔。

本次活動獎項豐富，除金獎1名可獲得10萬元獎金外，另設銀獎、銅獎及佳作，並透過社群平台舉辦人氣票選，增加作品曝光機會。即日起開放投稿，截止日期為2026年6月1日，最終得獎名單將於7月10日正式公告。

雅方突破傳統，不僅產品創新，近日除了團購業績蒸蒸日上，也和連鎖通路合作舉辦Julia粉絲見面會，締造品牌與通路的雙贏。更多活動詳情、產品資訊與徵稿報名資訊，請至雅方食品官方網站https://www.yaa-fang.com.tw查詢。