智慧經營／高力熱處理工業董事長吳誌雄 瞄準熱處理商機 組織再造跨步迎 AI

隨著全球能源轉型與AI算力基礎建設的雙重浪潮襲來，台灣熱處理與板式熱交換器龍頭大廠高力熱處理工業公司（8996）正處於體質轉型的關鍵分水嶺。董事長吳誌雄表示，高力在跨過半個世紀的技術累積後，正式啟動「營運倍增計畫」，預計在未來三到五年內，將公司從精密零件製造商，推向全球AI供應鏈與綠能系統方案的關鍵角色。

事業整併 好還要更好

吳誌雄入主高力已近八年。對於創辦人韓顯壽一手拉拔長大、根基深厚的老牌企業，展現了極具溫情的治理智慧，他透過五年的細膩觀察，在傳承與創新之間，寫下企業轉型的新篇章。

與許多急於證明自己的經理人不同，吳誌雄接掌初期選擇了長達五年的「靜觀其變」。他深知高力是一家擁有近50年歷史、技術實力極為紮實的企業，員工多半將這份工作視為終身職，對公司擁有極高的忠誠度。

「所謂靜觀其變，並不是無所作為，而是要去理解這家公司深厚的根基。」吳誌雄分析，高力從創辦第一年起就在創辦人帶領下穩健成長，這種經營邏輯一定有其卓越之處。他的任務並非否定過去，而是要在既有的「技術沃土」上，種出適應AI時代的新產出。他第一步要做的是先融入運作，在維護穩定發展的前提下，思考如何讓這部精良的機器運轉得更快、更準。

吳誌雄觀察到，老牌企業的穩定來自於「慣性」，這雖然是專注技術的表現，但在變動極快的AI時代，需要的是更高的靈活性。他認為高力的員工非常認真，且對公司極具使命感，他的角色是把外部的競爭經驗帶進來，將原有的技術能量與現代化制度結合。

他的經營哲學很單純：不是要改變高力，而是要讓高力「好還要更好」。

轉型的關鍵轉折點，出現在吳誌雄接掌後第五年。歷經長期數據分析與實務案例的累積，他拍板將原本六大事業部整併為四個核心體系，透過資源重整與集中配置，強化組織整體競爭力與運作效率。

在執行面上，吳誌雄展現了「順勢而為」的管理修養。他並沒有採取強硬的人事變動，而是觀察到核心事業部正需要人才，便利用內部的橫向移轉，讓優秀的老員工在不需要重新磨合技術的情況下，轉調至更具發展潛力的職位。

留住人才 拚無痛轉型

目的除了要保留老企業最珍貴的人才資產，也讓組織無痛完成轉型。他指出，這項調整是為了健全公司治理與提升反應速度，讓企業體質足以因應國際市場的競爭。

在高力邁向新紀元的過程中，吳誌雄正式啟動「營運倍增計畫」。為了應對AI晶片功耗飆升帶來的液冷散熱剛需與資料中心的用電需求，高力2025年大幅上調資本支出至42.5億元。這筆前所未有的投資，包括擴建中壢自強廠及新建規模超越現有廠區總合的高雄橋頭新廠。

「這項大手筆布局是為了讓高力從單一零件供應商，推進為系統級方案的合作夥伴」。吳誌雄說，橋頭廠預計2027年正式投產，而在這之前的過渡期，高力透過靈活的租廠模式確保2026年營收能穩健成長。

儘管面臨地緣政治與全球景氣變數，吳誌雄對高力的長期發展仍具高度信心。面對AI算力與氫能的雙重浪潮，吳誌雄以穩健的步伐帶領這家熱管理老將，實現「好還要更好」的企業進化。