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瑪格麗特談品牌與領導／重新定義問題 擦亮品牌價值

經濟日報／ 黃麗燕

「公司的離職率還好，但員工的工作意願不太高，所以我想用內部創業的方式，讓他們能更積極參與公司業務，進而更快地去拓展門市。」一個年輕的企業總經理跟我說，他這幾年的複合成長率已經超過30%，單一產品、專注經營、不斷打磨行銷的回報率、創造出連他自己和家人都驚訝的好成績。

他覺得，在自己現在經營的產業中，並沒有一個很大的知名品牌，他將會是那個天選之人。而我心中想，真是令人驚艷的年輕企業家，如果有錢，我一定投資他。

「工作意願不高、離職率也還好、生意還能繼續成長，這個滿有趣的，你怎麼知道他們工作意願不高？所以你生意是來自門市的成長，還是開店的成長？」我有點困惑。

「是這樣的，門市的人做得不錯，但我想要把他們升上來，他們都不太願意接受，因為不想給自己太大的壓力；他們覺得目前這樣做，公司生意有成長，他們也有獎金拿，已經滿意了」，他停了一下，「所以我想要用協助創業的方式，讓他們加盟，可以是五五分或六四分，讓他們多賺，我少拿都可以，只要大家能夠更積極的去拓展」。

很開心他對員工的慷慨。加盟創業，是一個商業模式的思考，工作意願高不高是解讀一個現象的思考，看起來應該是兩條平行線，但這個感覺好像是用A打B。

「看起來你的員工能力沒問題，對工作也算敬業，否則業績無法支撐30%的成長；如果是工作意願有問題，離職率應該也會提高；當他們拒絕升遷，可是還很敬業地留在崗位上，達到業績、並且成長，那或許不是工作意願的問題，可能是『生命階段重心的選擇』。員工不想承擔更重的責任，可能是不想犧牲生活品質，或在他們現在這個階段，生命中有其他的重點，不管是家庭、個人興趣等。若是員工的生命重心不在工作上，你給他再多的錢可能也只影響一時，無法影響長久吧？」我問他。

加盟創業是一個「商業模式」的邏輯，而工作意願是一個「人性判讀」的課題。兩者若是平行線，強行交織只會讓經營者和同仁感到更深的挫折。

他側著頭想了很久，眼睛突然亮了起來，「對啊，我怎麼都沒這樣想過」。

看著他眼神中閃過的火花，我心中那個「想投資他」的念頭更加堅定了。

因為一個真正的「天選之人」，並非永遠不犯錯，而是擁有能隨時校準現實的自省能力。

許多經營者習慣在「如何解決問題」上展現勤奮，卻鮮少在「重新定義問題」上揮灑智慧。如果你把士兵想退隱山林的「生命選擇」，誤判為「武器不精良」，那麼給出再優渥的分潤（內部創業），也只是拿明朝的劍去斬清朝的官，最終只會換來慷慨後的徒勞與挫折。

當問題被釐清，賽道也就清晰了：如果你要的是快速擴張，就不能試圖去改造一群想睡安穩覺的人，而是要透過「品牌的信念與願景」，去吸引另一群流著創業血液的同路人。

「重新定義問題」是經營者最高價值的所在，也是品牌引力的起點。

我對這位年輕總經理說：「你現在最需要做的，不是急著讓利，而是重新定義你的品牌力。當品牌價值能讓『對的人』看到，他們自然會帶著對的意願對號入座。」

判讀最難的地方在於「能看見那看不見的」，然後才能將資源精準投放在屬於你的賽道。

那一刻，你就不只是在經營一家公司，而是在創造一個磁場——讓品牌成為你最好的過濾器，為你篩選出那些不需要你推動，就已經準備好與你一起奔跑的人。

（作者是WAVE-中小企業CEO品牌╱領導學創辦人）

創業 離職

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