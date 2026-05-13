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東台：第2季營運動能佳 PCB設備需求接單強勁

中央社／ 台北13日電

工具機廠東台今天預期，第2季營運動能將逐步放大，受惠人工智慧AI應用發展與泰國印刷電路板PCB產業擴廠效應，高階設備需求與接單動能強勁。

東台傍晚代子公司亞太菁英公告董事長及總經理異動，由東台董事范炘接任亞太菁英董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

東台說明，范炘曾任東台獨立董事多年，曾擔任福特六和及江鈴汽車總裁、鴻騰精密董事長特助與東元電機總經理，擁有深厚國際營運管理實績，新任總經理張致瑋在亞太菁英服務近17年，深耕五軸加工與航太應用技術。

東台今天召開董事會通過第1季財報，單季合併營收新台幣10.75億元，較2025年同期減少29%，單季歸屬母公司業主虧損1.62億元，每股虧損0.65元。

東台指出，第1季因處於設備交貨過渡期使得認列遞延，不過高階電子製程設備訂單陸續驗收，預估第2季營運動能可期。

營收

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