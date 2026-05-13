星雲電腦、世紀民生擬聯合公開收購天良生技37.8%股權 總收購金額約5億6千萬

世紀民生（5314）與星雲電腦（8047），將聯合對天良生物科技啟動公開收購。本次聯合公開收購預計取得天良生技普通股 17,298,000 股，約占其已發行股份總數 37.8%，每股收購價格為新臺幣 32.71 元，總收購金額約新臺幣 565,817,580 元。

世紀民生表示，公開收購期間自民國 115 年 5 月 15 日起至同年 6 月 30 日止。全案依《企業併購法》及《公開收購公開發行公司有價證券管理辦法》等相關法規辦理，並依法向主管機關申報及公告，以確保資訊揭露透明，充分保障投資人權益。

隨著台灣正式邁入高齡社會，樂齡族群對保健食品、日常健康管理及延緩老化相關產品的需求持續攀升，大健康產業已成為具長期成長潛力的關鍵戰略市場。世紀民生近年積極布局健康產品、電商通路與智慧應用領域。此次與星雲電腦聯手併購天良生技，將成為串聯產品端、通路端與終端消費市場的核心節點，補齊集團「AI 智能大健康生態系」的關鍵拼圖。

此外，上曜集團也將同步透過策略投資布局預防醫療事業體，將研發導向更具高附加價值之產品領域，達成技術升級與產業轉型之綜效。 收購完成後，三方將整合「AI 智能大健康、全球品牌通路與保健食品自有媒體生態」三大核心資產。

天良生技具備完整的產品線、通過衛福部 GDP 認證，並與全台逾 3,000 家藥局密切合作的深厚實體通路基礎，世紀民生與星雲電腦將合作推動其營運升級，加速高附加價值新品上市，導入世紀民生旗下朝和生醫之外泌體專利「Eob686」與「AI 營養師」服務，透過天良的實體通路網推廣至中高齡保健族群。

透過世紀民生既有的電商平台與通路優勢，結合天良生技的實體通路與衛星電視台資源，達成虛實整合（OMO）的行銷綜效，擴大市場滲透與品牌擴張結合星雲電腦於美國、荷蘭之國際據點經驗，協助天良品牌拓展全球版圖。

本次公開收購完成後，將有助於深化天良生技的營運發展，強化其營運動能，同時為集團延伸至健康數據、智慧應用及樂齡服務等領域奠定堅實基礎。未來，世紀民生與星雲電腦將在天良生技既有的經營團隊與公司治理機制下，穩健推動內部資源整合與策略合作，積極擴大集團於大健康產業之布局版圖，攜手打造亞洲銀髮健康產業新標竿，為股東創造長期穩健之價值。