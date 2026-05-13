淡江大橋爭議延燒 公路局：未曾宣稱通車日期由新北市府提供

有關外界關注淡江大橋啟用典禮及正式通車日期一事，公路局說明，淡江大橋通車期程係依工程進度、通車勘驗、安全整備、通車前系列活動及橋面設施撤除復原等因素整體安排，並非由新北市政府建議後決定；公路局對外也未曾宣稱通車日期係由新北市政府提供。

公路局表示，淡江大橋不只是重大交通建設，更是結合工程、美學與文化的世界級地標。大橋由國際建築師 Zaha Hadid 設計，橋體線條與舞者意象相互呼應，因此交通部公路局特別邀請具國際聲譽的雲門舞集於橋上演出，希望讓台灣工程與藝文實力共同被看見。

在工程方面，淡江大橋於2025年9月16日完成全橋合龍後，後續仍陸續辦理景觀燈柱、橋面鋪面、索力調整、塔吊拆除、車輛載重試驗及通車勘驗等作業。工程團隊依工程專業及施工收尾期程推進，並於115年4月達成通車條件，評估橋面空間安全確認後，規劃辦理通車前系列活動。

公路局進一步說明，淡江大橋通車前系列活動並非臨時安排，而是配合工程完成進度、橋面空間安全及民眾參與需求，採每周六、日分階段方式辦理。4月18日、4月19日先辦理路跑及自行車等運動性質活動；4月25日、4月26日接續辦理健走及在地社團大遊行；5月2日、5月3日安排音樂會及野餐日等活動，讓民眾以不同方式親近淡江大橋、共同參與通車前的重要時刻。

公路局表示，活動表演方面，並非臨時安排，而是自113年7月起即開始接洽，並於114年4月依工程進度及洽詢雲門舞集團隊檔期，經過密集溝通協調，雲門舞集表示為排定其國內及國際的巡演行程，故提供115年5月9日及5月19日這兩個時間可行，經討論正式敲定115年5月9日演出。

公路局指出，5月9日晚會結束後，橋面仍需辦理大型舞台、燈光音響、投影設備、電力設施、觀眾席及交通維持設施撤除，並進行橋面清理、道路復原、標誌標線確認、通車動線檢視及最後安全巡查。相關撤場及通車前整備約需兩日時間，為確保正式開放通車時用路人安全與交通順暢，因此安排於5月12日上午11時30分正式開放通車。

公路局強調，5月9日為通車典禮晚會，5月12日為正式開放通車日期，兩者安排係基於工程專業、安全整備、系列活動安排、表演團隊檔期及民眾通行需求整體考量。淡江大橋是中央與地方共同推動、地方期盼多年的重大交通建設，後續公路局將持續與新北市政府及相關單位合作，做好通車初期交通引導、安全宣導及周邊交通管理，讓民眾安全、順暢使用淡江大橋。