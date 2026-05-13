住30年老公寓屋主注意！老宅延壽補助 高雄、桃園率先受理

老屋屋主引頸盼望的「老宅延壽」補助計畫要來了！內政部13日宣布，高雄市與桃園市將率先公告並受理民眾申請，中央與地方也將同步設置服務窗口與專業團隊，協助民眾改善老屋居住環境，提升高齡者居住安全與生活品質。

內政部今日召開「老宅延壽機能復新計畫聯繫會報」第4次會議，內政部政務次長董建宏負責主持，邀集中央相關部會及全國22縣市政府，共同討論老宅延壽計畫受理與審查機制。

董建宏表示，為了讓地方政府能在5月中旬起陸續公告受理申請，中央將全額補助地方成立服務團所需經費，各縣市也預計在6月底前設置臨櫃服務窗口，由專業服務團隊協助民眾申請與諮詢。

內政部國土署指出，民眾透過老宅延壽方案改善老屋後，不僅可提升居住安全，也有助改善生活品質。配合現行財劃法地方財源增加，地方政府未來也可優先編列相關預算，並視情況提供加碼補助，擴大政策效益。

董建宏進一步表示，老宅延壽計畫也同步整合其他部會資源，包括衛福部「長照輔具及居家無障礙環境改善服務」，以及經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」等補助措施，希望結合長照與能源轉型政策，協助長者安心在宅生活，同時提升再生能源使用。

內政部強調，後續將持續透過跨部會與地方聯繫會議，滾動檢討與更新相關資訊，推動老宅延壽政策順利上路，進一步強化台灣居住安全、能源轉型與長照體系韌性。