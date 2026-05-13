承攬台電風場虧損 森崴首季淨值負數面臨下市壓力

正崴旗下森崴能源子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，造成嚴重虧損，森崴能源今天公告第1季歸屬於母公司業主淨損新台幣18億4856.5萬元，每股虧損6.73元，淨值為負1億8223.3萬元，由於淨值已為負數等因素，恐面臨下市壓力。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5693萬3697元，仍無法改變虧損命運。

森崴能源今天公告第1季合併財務報告，經會計師核閱簽證財務報告顯示，公司淨值為負1億8223.3萬元。

森崴能源表示，將引進策略投資者，積極辦理私募並引進策略合作夥伴，以充實營運資金、償還借款及健全資本結構；資產活化與處分，將處分旗下子公司，評估出售旗下船舶資產及部分轉投資公司股權，活化資產及調整投資布局，加速現金回流以增加公司營運資金，以降低資金占用並增加可用資金來源。

森崴能源先前於114年度財務報告中，已依會計準則及審慎原則，就子公司富崴能源股份有限公司承攬台灣電力公司「離岸風力發電第二期計畫－風場財物採購帶安裝案」認列預期合約損失，並經會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」查核報告，致部分授信銀行主張依授信合約加速條款辦理，或於授信到期後不予展延。

森崴能源表示，財務結構造成重大挑戰具體原因，包括114年度財務報表中，森崴認列追加款後仍有預期合約損失致產生鉅額虧損，部分銀行已縮緊銀根，另外，115年3月30日會計師出具無保留意見加繼續經營能力存在重大不確定性段落查核報告，並由證交所公告森崴能源自今年4月7日起變更交易為全額交割股，債信評等列為「D」，造成票券公司及銀行除停止提供新信貸，更要求收回公司既有借款，致整體財務結構遭受到巨大衝擊，營運週轉金明顯不足。

森崴能源表示，風機安裝廠商要求富崴預付全部預估的工程款及其單方所主張增額款項，兩筆款項皆須由台電履約爭議調解案件追加款中保留支應，使公司短期資金調度壓力遽增，原規劃追加款無法支持新加坡寶崴海事工程公司，僅能用於2026年施工及保留給風機廠商。

寶崴海事轉型為船舶出租廠商後，因有承租方違約未支付租金等因素，造成寶崴海事營運資金更加吃緊。森崴能源受整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，為維護股東及利害關係人權益，營運策略上已無力支持寶崴海事持續營運，寶崴海事亦無能力償還欠款，致使森崴能源與富崴能源認列對其背書保證及資金貸與寶崴海事相關損失，導致115年第1季財務報告歸屬於母公司業主淨損18億4856.5萬元，淨值轉為負數。

森崴能源強調，接下來將持續推進台電離岸二期工程，確保如期如質完工，並與台電、金融機構、供應商及各合作夥伴保持密切溝通，降低外部因素對營運影響。同時，為確保經營穩健並捍衛員工、股東與利害關係人權益，經營團隊已同步展開4大關鍵策進作為，務求透過精準管理落實財務改善目標。

森崴強調，爭取展延活化資金，積極向原有金融機構申請原有借款展延，爭取分期還款以提升資金調度彈性。成本控管與撙節部分，集團各子公司已嚴格控管資本支出及撙節成本，以提高整體營運效率，減少各類成本及營業費用支出。