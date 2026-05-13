裕日車：今年目標銷量成長 需觀察匯率變數

裕日車總經理姚振祥今天表示，今年台灣車市表現力拚較2025年成長，NISSAN在台灣市場目標國產車和進口車並重，今年到2028年規劃回歸基本面、穩定成長、重返榮耀等目標，到2028年3年期間規劃產品導入計畫。

展望裕日車今年本業表現，姚振祥預期本業表現不會比去年差，銷量目標成長，不過需觀察新台幣匯率變數，整體來看，新台幣匯率升值，對裕日車業績相對有利。

裕日車下午舉行NISSAN品牌發表活動，現場展出包括Fairlady Z、QASHQAI e-POWER、全新KICKS等5款車型陣容，並再次宣告NISSAN Re-shaping Plan品牌啟動計畫與未來發展藍圖，布局產品、品牌及通路三大面向。

在台灣市場目標，姚振祥和裕日車副總經理李昌益指出，NISSAN在台灣市場目標國產車和進口車並重，其中今年回歸基本面，2027年目標穩定成長，2028年要重返榮耀。

李昌益指出，NISSAN今年到2028年3年期間在台灣規劃產品導入計畫，包括發表8款大改款及5款小改款新車計畫。

裕日車說明，未來3年NISSAN在產品策略將陸續建構完整產品布局，並聚焦電動車與車型價值提升，包括Core Models核心主力車型配備升級，Growth Models成長戰略車型聚焦電動車與新世代休旅車SUV市場，Partner Models積極評估導入美規車型如PATHFINDER、ROGUE及MURANO等。

展望下半年台灣車市，姚振祥表示，國際油價上揚、原物料價格上漲，甚至選舉都可能是影響變數，今年台灣車市表現力拚較2025年成長，下半年裕日車銷量目標除了積極布局台灣市場，也加速在中國大陸布局純電動和油電混合新車款，「我們會繼續努力」。

談到美製車進口進展，姚振祥表示，靜待台美對等貿易協定（ART）和美製進口車零關稅等政策塵埃落定。