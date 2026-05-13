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資生堂將關閉新竹湖口廠 竹縣府：已大量解僱通報

中央社／ 新竹縣13日電
資生堂昨（12）日宣布，將在2027年關閉子公司台灣資生堂在竹縣湖口鄉工廠。歐新社
資生堂昨（12）日宣布，將在2027年關閉子公司台灣資生堂在竹縣湖口鄉工廠。歐新社

日本化妝品公司資生堂昨天宣布，將在2027年關閉子公司台灣資生堂在竹縣湖口鄉工廠；新竹縣府說，已收到大量解僱計畫通報，將持續關注勞資協商，維護勞工權益。

日本化妝品公司資生堂昨天宣布，將關閉子公司台灣資生堂股份有限公司位在新竹縣湖口鄉的工廠，具體時程是在2027年第1季停止新竹工廠的生產，接著在同年下半年關廠。

資生堂指出，關閉新竹廠的目的是最佳化生產與物流體系。新竹廠熄燈後，這部分的生產將移到日本栃木縣的那須工廠等地。

對於資生堂關廠消息，勞動黨新竹縣議員羅美文接受媒體訪問表示，台灣普利司通日前宣布因應全球營運策略調整，停止新竹廠生產作業並啟動業務轉型，如今資生堂也宣布將於2027年關閉位於湖口鄉的工廠。

羅美文說，在新竹工業區內傳統產業占比高，現在接連出現關廠撤資，不只是單一企業問題，而是區域就業危機，台灣代工型傳產恐持續外移，出現更多類似狀況。

竹縣府勞工處透過文字表示，已收到此公司大量解僱計畫通報，解僱權益方案符合法律規定，對於勞資雙方自主協商情形，會適時主動介入或依申請啟動爭議調解程序，以維護勞工法定權益。

勞工處說，後續將函請在地就業服務中心，協同入廠提供受影響勞工轉訓需求調查、專案就業媒合、失業給付諮詢及職業訓練資源，協助勞工儘速轉換職場。

縣府表示，將隨時補足企業協商不足處，並與中央政府密切關注產業動向，研議改善對策以維持就業市場穩定。

回顧台灣資生堂發展歷程，依據官網內容指出，1957年創辦人李進枝在台北市仁愛路住家後院設立臨時工廠，1959年資生堂引領百貨公司化妝品展售趨勢，透過潤紅蜂蜜香皂、嘉美艷容露等產品，走進台灣家庭。

1980年代是台灣資生堂走向國際化與現代化的重要轉捩點，官網表示，當時設立中壢工廠，並與日本總社簽署合資經營協議，集團持續擴張版圖，後續引進肌膚之鑰、IPSA等品牌，於2016年新竹工廠落成啟用。

資生堂 勞動黨 新竹

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