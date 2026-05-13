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實踐綠色旅遊及低碳永續 侯友宜：推動新北觀光經濟落實ESG理念

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜。本報資料照片
新北市長侯友宜。本報資料照片

新北市政府13日召開市政會議，觀旅局以「綠色旅遊‧低碳永續」為題進行報告，說明新北推動新型態觀光，聚焦綠色、減碳、行動、共好四大面向。新北市長侯友宜表示，根據聯合國研究指出，旅遊產業占全球溫室氣體排放約8%。新北擁有豐富人文景觀與自然生態，如何推動綠色旅遊帶動公私部門，在觀光產業中落實ESG（環境、社會、治理）理念，達成2030年溫室氣體排放量減少30%、2050年淨零碳排的目標，是新北努力不懈的方向。

侯友宜強調，因應淨零碳排的國際趨勢，市府致力將環境生態與觀光旅遊緊密連結，讓民眾在體驗自然人文美景時，也能結合環境保護。透過串聯環保餐廳、環保旅館、在地生態建立綠色觀光廊帶，創造共存、共有、共好的生態環境，形塑新北永續的觀光品牌形象。

此外，市府也積極推動低碳永續的觀光旅遊，無論是青春山海線、微笑山線、淡蘭古道、碧潭水舞、雙百年環線，以及三鶯文創廊道，皆能結合低碳永續與在地文化，成為全民共享的綠色旅遊節點。以甫通車的淡江大橋為例，市府規劃的人文之旅以低碳永續的移動方式，吸引民眾漫遊淡水水岸，同時也推出青春山海線景觀雙層巴士，暢遊北海岸，眺望這座國際級新地標。

觀旅局表示，市府將持續推動公私部門旅遊減碳，推薦企業將傳統員工旅遊融入減碳的綠色行程，並提供公部門實踐綠色旅遊的首選。同時透過協助旅行社設計具標章認證的綠色旅遊、串接環保餐廳與在地小農，逐步建構完善的新北市綠色觀光供應鏈，讓每一次旅行都成為實踐永續共好的具體行動。

侯友宜 新北 減少碳排

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