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開局不代表結局 信義房屋陪安置少年解鎖人生第一課

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋社區服務多元，日前明華博愛店及楠梓土庫店至南區兒童之家和將離院的孩子分享租屋注意事項與職場經驗。（圖：信義房屋提供）
信義房屋社區服務多元，日前明華博愛店及楠梓土庫店至南區兒童之家和將離院的孩子分享租屋注意事項與職場經驗。（圖：信義房屋提供）

房仲專業不只是買賣房屋。信義房屋明華博愛店走進衛生福利部南區兒童之家多年，今年再度將租屋眉角與職涯心法轉化為安置少年的自立工具，讓背景特殊的孩子在初踏社會時，不致手足無措。

這段緣分，源於一次客戶回訪。當時，明華博愛店專員曾良揚和客戶聊起社區服務，恰巧對方任職於安置機構，因緣際會與兒童之家牽線，聊到少年離院後普遍面臨租屋與求職挑戰；而信義房屋同仁作為房產專家，對租賃細節熟悉、業務一職也是不少孩子嚮往的職涯方向，理念相同、專業互補，一拍即合，就此展開系列講座，迄今已超過五年。曾良揚每次都邀請不同夥伴前往，希望孩子們不只學到租屋眉角，也能從業者的真實故事中，看見選擇好企業、好平台的不同可能。

衛生福利部南區兒童之家為兒少安置機構，院童依規定需要在滿一定年紀後離院自立，為協助孩子做好準備，機構會在孩子們離開前辦理自立技能訓練、職業探索、理財體驗等課程，信義房屋的講座正是其中一環。

今年擔任講師的楠梓土庫店專員杜微中，已有10年房仲經驗，以「青年獨立租屋全攻略」為題，從租金合理配置金額、如何挑選合適房型以及不同房型價格區間、如何設定目標到看屋、租屋期間注意事項、解約以及退租等，深入淺出的為這群即將步入社會的少年們做詳盡解說。

分享專業知識之外，杜微中也用自身成長過程的波折、為何選擇信義房屋成為房仲，與自己從月薪不足2萬到靠自己穩定生活、買房等生命經驗，以「雖然沒辦法選擇人生開局，但現在的你，並不代表以後的你」鼓勵孩子們走出自己的人生路，獲得滿滿掌聲。會中，對職業充滿想像的少年們提問五花八門，包括前科是否會影響房東租屋意願、房仲從業故事等等，共度輕鬆但也充滿知識的午後。

信義房屋以房仲本業起家，長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區、回饋社會，以「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區、社會共好的行動，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。

信義房屋楠梓土庫店專員杜微中日前至南區兒童之家以「青年獨立租屋全攻略」為題帶領將離院的孩子打造獨立藍圖。（圖：信義房屋提供）
信義房屋楠梓土庫店專員杜微中日前至南區兒童之家以「青年獨立租屋全攻略」為題帶領將離院的孩子打造獨立藍圖。（圖：信義房屋提供）

信義房屋 房仲 租屋

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