日勝生參與增資子公司日鼎投控 總金額6.12億元

日勝生（2547）13日宣布，全額參與子公司日鼎投控現金增資案，總金額約6.12億元，落實其對循環經濟和高端水資源需求的承諾。

日鼎投控為日勝生旗下循環事業之控股公司，聚焦於再生水、水處理回收、綠色能源與環境工程整合。本次日鼎投控將發行新股6,171仟股，每股面額10元，並以2026年3月31日自結淨值每股99.18元溢價發行，由日勝生全數認購。增資完成後，實收資本額將達10.92億元，強化資本規模與專案營運。

日勝生表示，儘管台灣年降雨量為全球平均數約2.5倍，卻因地形陡峭與降雨集中，實際可利用水量僅約世界平均的五分之一。根據水利署水資源風險評估，台灣被列為全球缺水風險排名前段地區（約第18位），多數流域至2030年水資源壓力將達80%以上。

聯合國水資源會議則預估，2030年全球水供需缺口將達40%，2050年缺水人口將倍增；經濟合作暨發展組織OECD則估計 2050年前全球水需求將增加55%。麥肯錫因此指出，水資源將成為企業營運風險與資本配置的重要變數，水基礎建設投資正快速升溫。

日勝生表示，台灣的半導體先進製程產業，正重新定義水資源價值。在ESG與缺水風險背景下，製程水回收率已成關鍵，高階再生水廠將成為先進製程核心基礎建設。

半導體企業透過生物處理、超濾膜與逆滲透等技術，將產業廢水轉化為可再進入製程的高純度水源。目前以技術成果顯示，單一晶圓廠可回收近50%用水，整體節水效益達35%以上。

日勝生表示，台灣已發展出具代表性的再生水產業模式，水利署資訊顯示，行政院已核定16案再生水廠，包括桃園(日勝生寶鼎再生水廠)、台中(水湳廠)、台南(仁德、永康、安平)、高雄(鳳山、臨海)已建置7座再生水廠，每日再生水供應量超過19萬CMD。

未來16案全數完成後，每日總供水量預計可超過50萬CMD，串聯台灣產業聚落供水需求。 此模式結合政策支持、長期供水合約與穩定現金流，已被市場視為類似基礎建設的投資標的。隨政策推動與技術進步，也突顯水資源回收、高階再生水與智慧水務管理的重點機會。

日勝生表示，水資源具備潛在稀缺性、政策性與剛性需求，因此也進入長期價值重估的關鍵節點。本次全額認購日鼎投控增資，落實日勝生對水資源與循環經濟產業的長期承諾。未來將持續深化與產業合作，積極參與再生水與環境基礎建設投資。