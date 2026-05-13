快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

日勝生參與增資子公司日鼎投控 總金額6.12億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

日勝生（2547）13日宣布，全額參與子公司日鼎投控現金增資案，總金額約6.12億元，落實其對循環經濟和高端水資源需求的承諾。

日鼎投控為日勝生旗下循環事業之控股公司，聚焦於再生水、水處理回收、綠色能源與環境工程整合。本次日鼎投控將發行新股6,171仟股，每股面額10元，並以2026年3月31日自結淨值每股99.18元溢價發行，由日勝生全數認購。增資完成後，實收資本額將達10.92億元，強化資本規模與專案營運。

日勝生表示，儘管台灣年降雨量為全球平均數約2.5倍，卻因地形陡峭與降雨集中，實際可利用水量僅約世界平均的五分之一。根據水利署水資源風險評估，台灣被列為全球缺水風險排名前段地區（約第18位），多數流域至2030年水資源壓力將達80%以上。

聯合國水資源會議則預估，2030年全球水供需缺口將達40%，2050年缺水人口將倍增；經濟合作暨發展組織OECD則估計 2050年前全球水需求將增加55%。麥肯錫因此指出，水資源將成為企業營運風險與資本配置的重要變數，水基礎建設投資正快速升溫。

日勝生表示，台灣的半導體先進製程產業，正重新定義水資源價值。在ESG與缺水風險背景下，製程水回收率已成關鍵，高階再生水廠將成為先進製程核心基礎建設。

半導體企業透過生物處理、超濾膜與逆滲透等技術，將產業廢水轉化為可再進入製程的高純度水源。目前以技術成果顯示，單一晶圓廠可回收近50%用水，整體節水效益達35%以上。

日勝生表示，台灣已發展出具代表性的再生水產業模式，水利署資訊顯示，行政院已核定16案再生水廠，包括桃園(日勝生寶鼎再生水廠)、台中(水湳廠)、台南(仁德、永康、安平)、高雄(鳳山、臨海)已建置7座再生水廠，每日再生水供應量超過19萬CMD。

未來16案全數完成後，每日總供水量預計可超過50萬CMD，串聯台灣產業聚落供水需求。 此模式結合政策支持、長期供水合約與穩定現金流，已被市場視為類似基礎建設的投資標的。隨政策推動與技術進步，也突顯水資源回收、高階再生水與智慧水務管理的重點機會。

日勝生表示，水資源具備潛在稀缺性、政策性與剛性需求，因此也進入長期價值重估的關鍵節點。本次全額認購日鼎投控增資，落實日勝生對水資源與循環經濟產業的長期承諾。未來將持續深化與產業合作，積極參與再生水與環境基礎建設投資。

日勝生 增資 水資源

延伸閱讀

巨漢財報／首季EPS6.72元 創同期新高

台積2026年首季季配息調升至7元 逾255萬名股東樂透

主動選股拚超額報酬 富邦00405A 投資邏輯曝光

主動選股拚超額報酬 00405A 投資邏輯曝光

相關新聞

普利司通爆裁員 資生堂明年關新竹廠 地方憂傳產關廠潮擴大

日本輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝集團資生也宣布全球生產重整計畫，確定將於明年關閉位於新竹的工廠，消息再度震撼地方產業界。勞動黨新竹縣議員羅美文今天表示，從普利司通到資生堂，顯示傳統產業面臨嚴峻危機，政府若持續只關注半導體與AI等高科技產業，忽視勞力密集的傳統產業勞工，恐將引發更大規模失業潮。

承億集團掌舵人戴俊郎猝逝 「戴家將娘子軍」火速接班穩軍心迎挑戰

嘉義發跡、深耕建築與文旅產業超過30年的承億集團，原準備迎向事業高峰，卻突遭重大變故。集團創辦人戴俊郎9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲，消息震驚地方政商與建築界。由於承億集團預計第2季上櫃，加上近年積極跨足建設、旅宿與文化事業，此時核心領導人驟然離世，讓外界高度關注集團後續發展與經營穩定性。

大雨高溫夾擊成「石頭葡萄」 江啟臣、何欣純同促中央啟動農損救助

台中身為全台巨峰葡萄核心產區，近期因極端氣候面臨嚴峻挑戰，並受連日大雨及隨後高溫影響，石岡、新社一帶正值開花期的葡萄因而授粉受阻，導致果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」；立法院副院長江啟臣與立委何欣純今天接連前往現勘，要求農業部從速、從寬啟動天然災害救助，並共商科技防災對策，守護農民生計。

本業只是副業？龍巖搭川普順風車變台版波克夏 掃貨英特爾賺逾2億

台灣殯葬龍頭龍巖（5530）近日公告，處分Intel（英特爾）普通股8萬7500股，交易獲利逾2億。財經網紅葉育碩…

網紅才剛開箱！ 陶朱隱園7.5億「甜甜價」成交

全台最頂級豪宅「陶朱隱園」，今（13日）才有網紅Joeman發布開箱影片，僅18小時就創造近70萬次點閱，而在該豪宅首度面向大眾披露的同時，也傳出新一筆交易。住商機構觀察台北地政雲，「陶朱隱園」3樓戶去年8月以總價7.5億元成交，如扣除車位，成交單價僅約243.8萬元。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該戶上一筆成交單價高達364萬元，此次交易為低樓層，加上房市限貸與打房環境影響，令高資產族能以「甜甜價」入手低樓層戶。

太陽能案場重啟 泓德總座：今年恢復成長動能 全年挑戰百億元

沈悶許久的太陽能光電開發案及儲能案場重新啟動。泓德能源（6873）總經理周仕昌今日主持公司成立10周年慶後受訪表示，近期公司提出的光電開發案及儲能案場已通過核准，將會很快啟動正式開工。周仕昌很高興地說：「各位很快會收到好消息！」周仕昌並強調，泓德能源今年可望恢過過去成長動能，全年營收增幅可逾二成，海外營收占比約可占三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。