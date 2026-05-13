德瑞克衛浴高雄旗艦迎來建商公會講座 名師羅耕甫談「就建築」

高雄不動產建築開發公會13日在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師、澄田建築室研所建築師羅耕甫，以「『就』建築」為主題，分享獨到的設計哲學，吸引建築界菁英熱烈參與。

上市建商主管說，羅耕甫是設計界強才，德瑞克精品衛浴高雄旗艦店就是由他設計施工，參觀過德瑞克高雄旗艦店的建商都大加讚賞，加上德瑞克公司治理到位，產品品質與經營團隊服務有口碑，內外相互加持下，德瑞克品牌形象更上層樓，受到建築界青睞，業績蒸蒸日上。

高雄不動產開發公會理事長柯俊吉指出，公會特別邀請台灣建築設計之光的澄田建築室研所建築師羅耕甫，親自分享他的設計哲學，吸引優秀的建築界菁英參與，對提升高雄建築設計美學將有加乘效果。

13日的「名人講座」，由高雄不動產開發公會新世代委員會主任委員涂麗雅主持。

羅耕甫指出，「就」這個字，是完成、成功的意思，可以認真思考一下，「一個完成的建築應具備什麼條件」？

羅耕甫表示，在道家的老君碑裡，「就」字以金、木、水、火、土等元素共同組成，展現古人對「完整」的詮釋。

因此，完整的建築與室內空間，從設計到落成，環境和使用者環環相扣間，講求陰陽相交、五行融合、風水布局，在當代建築的設計裡，金、木、水、火、土的交融不再只是美學與玄學的布局，更落實到科學的應用，追求將空間從「完成」昇華到「成功」。

高雄不動產建築開發公會在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影