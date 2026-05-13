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德瑞克衛浴高雄旗艦迎來建商公會講座 名師羅耕甫談「就建築」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄不動產建築開發公會在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影
高雄不動產建築開發公會在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影

高雄不動產建築開發公會13日在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師、澄田建築室研所建築師羅耕甫，以「『就』建築」為主題，分享獨到的設計哲學，吸引建築界菁英熱烈參與。

上市建商主管說，羅耕甫是設計界強才，德瑞克精品衛浴高雄旗艦店就是由他設計施工，參觀過德瑞克高雄旗艦店的建商都大加讚賞，加上德瑞克公司治理到位，產品品質與經營團隊服務有口碑，內外相互加持下，德瑞克品牌形象更上層樓，受到建築界青睞，業績蒸蒸日上。

高雄不動產開發公會理事長柯俊吉指出，公會特別邀請台灣建築設計之光的澄田建築室研所建築師羅耕甫，親自分享他的設計哲學，吸引優秀的建築界菁英參與，對提升高雄建築設計美學將有加乘效果。

13日的「名人講座」，由高雄不動產開發公會新世代委員會主任委員涂麗雅主持。

羅耕甫指出，「就」這個字，是完成、成功的意思，可以認真思考一下，「一個完成的建築應具備什麼條件」？

羅耕甫表示，在道家的老君碑裡，「就」字以金、木、水、火、土等元素共同組成，展現古人對「完整」的詮釋。

因此，完整的建築與室內空間，從設計到落成，環境和使用者環環相扣間，講求陰陽相交、五行融合、風水布局，在當代建築的設計裡，金、木、水、火、土的交融不再只是美學與玄學的布局，更落實到科學的應用，追求將空間從「完成」昇華到「成功」。

高雄不動產建築開發公會在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影
高雄不動產建築開發公會在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影

高雄不動產建築開發公會理事長柯俊吉在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影
高雄不動產建築開發公會理事長柯俊吉在德瑞克精品衛浴旗艦店舉辦「名人講座」，邀請設計名師羅耕甫分享獨到的設計哲學。記者林政鋒攝影

高雄 建築師

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