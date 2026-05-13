桃園開發4園區 估可安置逾8成未登記工廠

桃園市未登記工廠合法化作業持續推進，目前申請納管廠商達3407家，推估到2040年違章工廠安置需求達311公頃。市府經發局今表示，將開發大園智慧科技園區、新屋頭洲科技園區、平鎮東龍科技園區及大溪科技園區等4處平價產業園區滿足安置需求，輔導範圍可涵蓋約8成以上未登記工廠。

桃園市申請納管3407家未登記工廠，其中通過納管並申請改善計畫者2471家，完成改善計畫2076家，申請用地計畫1765家，取得工廠登記1500家，仍有相當比率廠商待輔導改善。

經發局表示，桃園市未登記工廠合法化採「就地輔導」與「異地安置」雙策略並進。為滿足安置需求，市府將開發大園智慧科技園區、新屋頭洲科技園區、平鎮東龍科技園區及大溪科技園區等4處平價產業園區，輔導範圍可涵蓋約8成以上未登記工廠。

目前大園智慧科技園區、新屋頭洲科技園區、大溪科技園區，已陸續通過內政部區委會審議或第四次公益必要性大會審查，預計2032年可釋出產業用地。

園區土地分配上，7成產業用地提供未登記工廠進駐，核心產業包含機械設備、金屬製品、食品及飼品；3成產業用地配合大矽谷計畫引進智慧製造、精密機械、前瞻國防等策略型產業。

經發局表示，考量未登記工廠經營網絡與員工雇用多具地緣性，4園區各有輔導責任區位，可同步達成安置在地廠商與帶動產業聚集效果。園區也會同步要求進駐廠商落實環境管理與製程改善，協助傳統產業升級轉型。

至於龍科三期計畫「復活」近期引發關注，經發局今表示，在周邊配套上，市府將推動烏樹林工業區公共設施改善及製程升級，並開發支援性園區引進先進製程供應鏈，引導民間加速辦理山峰自辦重劃。

聯外交通部分將拓寬及新闢湧光路、梅龍路、龍新路、龍科園區聯絡道及新梅龍、板龍快速道路；教育資源新增德龍國小、龍科國小；水電供應則透過再生水供應、新建觀園變電所及輸變電工程穩定基礎設施。

經發局表示，龍科三期擴建計畫總面積約104.19公頃，將引進半導體產業、淨零科技、航太科技及其他高科技產業，預估年平均產值3100億元，創造6200人就業機會。該計畫預計第3季由國科會審查通過，2029年第1季啟動用地取得作業，2029年第4季完成用地取得並發放補償金。