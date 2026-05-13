新光三越今年要賣10萬顆粽子、最高單價1,300元 端午檔期拚成長21.1%

端午節將至，今年新光三越端午檔期集結超過160款禮品陣容，涵蓋五成獨家與四成初登場禮盒，5月15日起將於新光三越全台分店、新光三越APP、超市禮品城與電商平台skm online同步開放預購，整體目標檔期業績5,800萬元，預估成長21.1%。

新光三越指出，今年集結星級飯店、米其林名店與在地職人推出29款人氣粽禮，今年預估將售出超過10萬顆粽子，價格區間落在90元至1,000多元上下，其中，最高單價為寒舍集團限量粽禮，單顆價格約為1,300元，搶攻高端客群。

新光三越今年前四月業績成長超過兩成，母親節檔期預估增長近三成，而本次端午禮品業績目標5,800萬元，力拚成長21.1%。

延續去年端午節推出台灣500盤名店特製粽盒，限量千盒熱銷完售熱潮，新光三越今年持續打造最強端午粽禮陣容，除了首度推出全台限量1,000組、一次集結五大南北老字號名粽的「名人推薦粽禮」之外，另外還包括：由台北喜來登兩大米其林餐廳辰園與請客樓聯手打造、單顆份量媲美一般三顆肉粽大小的「寒舍集團 星級雙饗粽禮」、米其林綠星山海樓聯名推出的「永豐餘生技 海陸豐味粽禮盒」、打破南北粽界線的「十味觀&彭園 御品臘味粽禮盒」、職人手藝代表－嚴選台灣黑豬肉背脂油搭配雲林紅蔥頭的「阿慶師 古法紅蔥頭肉粽」、傳承50年代老台北傳統美味的「阿欉大橋頭招牌肉粽禮盒」等。

近年「非粽禮盒」亦成為端午送禮的新趨勢，因此新光三越持續網羅多款消費者喜愛的日韓人氣伴手禮，更引進5大日韓伴手禮品牌首度登台，包括：日本伊勢丹新宿店限定－以瑞典傳統點心Drömmar聞名的「Fika 綜合餅乾禮盒」、來自東京的甘納豆專門店，使用北海道虎豆／大納言紅豆／白花豆製作的「銀座鈴屋 銀座六花蜜漬豆禮盒」等，以及韓國首爾聖水洞必買超人氣伴手禮－Flat Croissant 扁可頌「巴黎貝甜 奶油可頌千層派」、EXO成員燦烈推薦的「母父堂 白玉芝麻蜜年糕」等眾多日韓伴手禮同步登場，從日系職人甜點到韓系潮流美食一次到位，掀起日韓甜點話題熱潮。

而今年新光三越端午節也將掀起一波「輕奢系」送禮風潮，獨家網羅多款外銷等級水果禮盒，包括：由台灣果農成功育種，「彰化大村 紅玉麝香葡萄」帶有獨特「荔枝香氣」，要來挑戰日本精品水果定位。