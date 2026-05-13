本業只是副業？龍巖搭川普順風車變台版波克夏 掃貨英特爾賺逾2億

台灣殯葬龍頭龍巖（5530）近日公告，處分Intel（英特爾）普通股8萬7500股，交易獲利逾2億。財經網紅葉育碩在臉書分析此交易，「以前大家都以為龍巖只是做殯葬的，但其實是台灣版波克夏

根據公開資訊觀測站資料，龍巖在5月8日處分英特爾股票，普通股共8萬7500股，每單位價格118.89美元，總金額為新台幣3億2663萬1708元，處分利益達新台幣2億505萬9424元。

葉育碩表示，龍巖看起來「本業只是副業」，除了「左手賣塔位，右手囤AI」之外，龍巖近年淨值大幅提升，若拆解其手上持股，這次處分英特爾2億獲利可能只是眾多投資中的最小筆。

葉育碩觀察，龍巖持有台積電約800張，成本約680元，若以現價估算，未實現獲利高達12.44億元，報酬率超過228%。美股部分，龍巖持有Alphabet約16萬2200股、報酬率545%；微軟5萬9930股、報酬率135%；波克夏5萬4900股、報酬率171%，就連亞馬遜、Visa也在獲利名單之中。

「當投資人還在研究現在要追什麼時，龍巖則在思考什麼時候要賣掉」。葉育碩認為，當台股大盤從17,000漲到40,000，很多人還在空手等崩盤，但龍巖已經默默把自己活成台灣版波克夏。

事實上，川普政府自從入股英特爾10%股權後，開始大動作替其招攬生意，除了向蘋果執行長庫克，推銷英特爾晶圓代工製程，科技分析師Jukan在X平台也引述微博爆料，指川普政府施壓特斯拉，把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾。

彭博資訊報導，英特爾股價自今年3月以來已飆升214%，市值隨之膨脹超過4,400億美元。