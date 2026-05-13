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家樂福開賣《進擊的巨人》盲盒啤酒！ 9%機率抽隱藏版金罐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
此次「金牌ONE巨人盲盒罐」共推出4款基本角色，以及1款隱藏版金罐。家樂福/提供
此次「金牌ONE巨人盲盒罐」共推出4款基本角色，以及1款隱藏版金罐。家樂福/提供

家樂福再掀話題聯名熱潮，13日宣布全量販與超市通路獨家開賣台啤與日本人氣動漫《進擊的巨人》聯名推出的「金牌ONE巨人盲盒罐」，全台限量僅3,000箱，每罐售價49元。此次不僅結合動漫IP，更搭上近年最夯「盲盒」玩法，預料將吸引動漫迷與收藏族搶購。

此次「金牌ONE巨人盲盒罐」共推出4款基本角色，以及1款隱藏版金罐，隱藏版中獎機率僅約9%。台啤更將包裝設計結合收藏概念，只要集滿4款基本角色，即可拼組成「超大型巨人」完整圖樣，增添蒐藏與開箱樂趣。

為替新品造勢，家樂福5月13日也於新店店打造「進擊的巨人啤酒牆」，以1,000瓶金牌ONE啤酒堆疊而成，吸引不少民眾拍照打卡。

近年動漫IP聯名商品持續受到年輕族群與收藏玩家歡迎，此次家樂福與台啤合作導入話題新品，也希望藉由限量與盲盒機制，帶動夏季啤酒買氣。

此次主打的「金牌ONE」則鎖定輕負擔市場，強調0糖質特色，透過特殊糖切技術與100%全麥釀造，在保留啤酒風味同時，口感更清爽順口，搶攻夏季消暑商機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福 進擊的巨人 台啤

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