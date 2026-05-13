家樂福開賣《進擊的巨人》盲盒啤酒！ 9%機率抽隱藏版金罐

全台最頂級豪宅「陶朱隱園」，今（13日）才有網紅Joeman發布開箱影片，僅18小時就創造近70萬次點閱，而在該豪宅首度面向大眾披露的同時，也傳出新一筆交易。住商機構觀察台北地政雲，「陶朱隱園」3樓戶去年8月以總價7.5億元成交，如扣除車位，成交單價僅約243.8萬元。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該戶上一筆成交單價高達364萬元，此次交易為低樓層，加上房市限貸與打房環境影響，令高資產族能以「甜甜價」入手低樓層戶。

2026-05-13 15:06