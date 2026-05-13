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新光三越端午粽戰開打！名人推薦粽禮吸客 黃仁勳愛店也來了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越掀端午最強話題。4大名人私藏愛粽首度集結，5大日韓甜點品牌初登台。新光三越／提供
新光三越掀端午最強話題。4大名人私藏愛粽首度集結，5大日韓甜點品牌初登台。新光三越／提供

新光三越搶攻端午送禮商機，今年端午檔期集結超過160款禮品、29款粽子，並首度推出「名人推薦粽禮」，網羅AI教父黃仁勳返台必吃的「王記府城肉粽」、米其林主廚江振誠愛店「台南東成街無名肉粽」等人氣名店。新光三越表示，今年全檔端午禮品業績目標上看5,800萬元，年增21.1%，粽子銷量則力拚10萬顆。

新光三越打造全台獨家【名人推薦粽禮】，包括AI教父黃仁勳回台必吃的「王記府城肉粽」、米其林星級主廚江振誠的愛店「台南東成街無名肉粽」、飲食作家盧怡安私藏「南門立家蛋黃鮮肉粽」，以及飲食旅遊生活作家葉怡蘭推薦的「施正偉寧波粽子店」，集結5大老字號經典名粽，不僅滿足全家人不同口味的需求，更免去消費者四處排隊採買的辛勞。

除端午粽禮外，新光三越今年也同步引進五大日韓人氣甜點品牌首度登台，包括日本伊勢丹新宿店限定烘焙品牌Fika、東京甘納豆專門店銀座鈴屋、日本伴手禮品牌THE SWEETS、京都百年老舖藤兵衛庵，以及韓國有機生活品牌ORGA，搶攻端午送禮與日韓甜點商機。

今年新光三越端午檔最大特色，在於價格帶全面拉開。業者表示，今年單顆最貴粽子來自寒舍集團旗下米其林餐廳「請客樓」與「辰園」推出的星級粽禮，一盒三入售價3,999元，換算單顆價格高達1,300元，不僅創下今年檔期最高單價，也遠高於去年最高單顆790元的晶華冠軍粽。新光三越同步維持平價路線，像是「嘉義福源」10顆899元，平均單顆約90元，希望同時滿足高端送禮與日常自用需求。

業者觀察，端午送禮市場仍以千元價格帶最容易出量，因此今年整體商品策略仍以「千元以下」作為主力區間，部分商品甚至刻意將原本1,080元價格壓低至980元，希望降低消費者心理門檻。至於具排隊性質、稀缺性的商品，則保留一定溢價空間。

除了高端與平價並行，今年新光三越也特別延長預購期。業者透露，去年部分人氣飯店粽禮開賣不到兩周即售罄，今年因此將預購時間提前一周，希望讓消費者有更充裕的選購時間，同時也利於通路追加備貨。

新光三越 粽子 黃仁勳

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