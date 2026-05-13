Uber 與合作車隊攜手台中市政府擴大好孕服務 預計萬位孕媽咪受惠

Uber 13日宣布，繼加入台北市好孕專車合作後，正式加入台中市政府「台中市孕婦乘車補助實施計畫」。此次合作導入更多合作車隊車輛資源，而在「台中計程車營業區」（包含台中市、苗栗縣、彰化縣及南投縣）整體服務量能預計提升100%，預計將守護萬名台中孕媽咪，讓孕期出行更加便利與安心。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，很榮幸有機會將與台北市政府合作經驗拓展至台中，透過平台科技與合作車隊為更多孕期婦女提供安心且便利的出行選擇。期待未來持續透過與各政府單位的合作，提升整體出行體驗，持續推動智慧城市發展。

台中市長盧秀燕表示，台中市孕婦乘車補助上路近一年，已有超過7, 800位孕婦申請通過，累計服務超過8萬4,000 趟次，顯示市民對孕期交通支持的實際需求。Uber與合作車隊的加入，也代表好孕專車服務再升級，除了進一步擴大整體服務量能外，也提供孕媽咪更多元、更便利的乘車選擇，共同打造更友善安心的育兒城市環境。

Uber與合作車隊正式與台中市政府合作，協助擴大台中市孕婦乘車補助服務量能，導入更多合作車隊車輛資源，而在「台中計程車營業區」（包含台中市、苗栗縣、彰化縣及南投縣）整體服務量能預計提升 100%，未來設籍台中的孕婦亦可於上述區域範圍內使用Uber叫車，享有更便利、彈性的臺中市孕婦乘車補助 。此外，Uber 也持續透過 App 內建的安全科技強化台中孕媽咪的行程安全，包括「安全偏好設定」、「行程分享」、異常狀況偵測「RideCheck」,「行程錄音」與「110緊急援助」等功能，讓孕媽咪能與親友即時分享行程狀態，體驗更安心的出行體驗。

本次合作之台中市孕媽咪相關補助，補助對象為設籍台中市之孕婦，或配偶設籍台中市之非本國籍孕婦。凡符合資格的孕媽咪，可領取總計30趟次乘車補助，單趟補助上限為200元、最高6,000元好孕電子乘車金。

隨著Uber App加入台中市孕婦乘車補助，孕媽咪除可使用補助乘車外，亦可依需求選擇不同乘車選項，如「優步小黃」、「寶寶優步」、「六人座優步」，滿足不同階段的出行需求。根據Uber App數據，台中市已躍升為全臺「寶寶優步」使用量第二大的城市，顯示中部地區家庭與育兒族群對安全乘車體驗的高度需求。「寶寶優步」行程選項提供適用 0-7 歲專業兒童安全座椅，合作車隊職業駕駛亦屬通過專屬訓練的高評分的駕駛。此外，數據也顯示台中地區「寶寶優步」熱門上下車地點以大型綜合醫院或婦幼醫療機構、交通轉運樞紐，以及大型購物商場為主，顯示用戶需求不僅集中於醫療就診，也積極維持社交與生活採買的活力。